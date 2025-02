The Black Dahlia Murder: Brandon Ellis steigt aus

The Black Dahlia Murder müssen ab sofort ohne Brandon Ellis auskommen. Der Gitarrist hat seinen Ausstieg von den US-Death-Metallern verkündet. In die Band eingetreten ist der 32-Jährige im Jahr 2016 und hat seitdem auf den letzten drei Studioalben NIGHTBRINGERS (2017), VERMINOUS (2020) und SERVITUDE (2024) mitgewirkt.

In den Sozialen Medien erläutert Brandon Ellis seinen Abgang wie folgt: „The Black Dahlia Murder und ich gehen seit Kurzem getrennte Wege. Ich bin dankbar für meine neun Jahre, die ich mit dieser ikonischen Band verbracht habe. Und dafür, dass ich die seltene Ehre hatte, mit dem legendären Trevor Strnad Musik zu machen. Weiter bin ich stolz auf meine Beiträge zum Vermächtnis der Band sowie auf alles, was wir zusammen erreicht haben. Bedauerlicherweise ist die Zeit gekommen, dass ich dieses Kapitel nun schließen und das nächste beginnen muss. Ich möchte den Fans für für die Berge von Unterstützung danken, die sie uns über all die Jahre haben angedeihen lassen. Und ich wünsche der Band das Beste für all ihre zukünftigen Vorhaben.“ Trevor Strnad beging 2022 allem Anschein nach Selbstmord.

Erst kürzlich sahen sich The Black Dahlia Murder gezwungen, ihre Tournee durch Lateinamerika zu verschieben, da Frontmann Brian Eschbach ein gesundheitliches Problem hatte und es auskurieren muss. „Wie jeder weiß, waren es zuletzt intensive vier Jahre auf der Welt und bei The Black Dahlia Murder. All das hat mich dazu gezwungen, einen kräftigen Blick in den Spiegel zu werfen und meine Herangehensweise an das Leben neu zu bewerten und mich auf meine Gesundheit zu fokussieren. Ich möchte meinen Freunden, meiner Familie und meinen Band-Kollegen für ihre anhaltende Liebe und Unterstützung danken. Dann freuen ich und der Rest der Band uns darauf, euch alle diesen Frühling bei den Festivals Sonic Temple und Welcome To Rockville zu sehen.“

