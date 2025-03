The Black Dahlia Murder: Brian Eschbach über seine neue Rolle

Über die Jahre haben The Black Dahlia Murder mehrere Line-up-Wechsel durchlaufen. Die einzigen konstanten Mitglieder waren – bis zu seinem Tod 2022 – Sänger Trevor Strnad und Gitarrist Brian Eschbach. Nach Strnads Ableben übernahm Eschbach die Rolle des ehemaligen Frontmanns. Jetzt spricht Eschbach in einem Interview mit Radiohost Jackie Kajzer über seine neue Rolle als Sänger und die Geschichte der Band. Denn mit Eschbachs neuer Position kommen weitere Aufgaben auf den Ex-Gitarristen zu – zum Beispiel das Schreiben von Liedern.

„Trevor und ich hatten in der Vergangenheit schon oft Song-Ideen diskutiert, aber ich habe noch nie eine ganze Sammlung von Songs geschrieben. Was die Texte angeht, weiß ich nicht, ob ich etwas anders machen werde. Mit der Zeit werde ich einfach meine Perspektive zu bestimmten Themen finden, aber bin gespannt, was sich in der Zukunft ergibt.

Oft höre ich Musik, Riffs oder einen Song und habe fast sofort das Gefühl, dass es cool wäre, wenn es um irgendein bestimmtes Thema ginge, oder dass es sich anhört wie ein ,Row in a boat‘-Song, sowas in die Richtung. Ich weiß also nicht, wohin es gehen wird, aber freue mich auf die Zukunft.“

Interaktion mit dem Publikum

Aber nicht nur um das Schreiben der Lieder muss sich Brian Eschbach jetzt kümmern. Als Frontmann wird es auch zukünftig seine Aufgabe sein, auf Konzerten mit dem Publikum zu interagieren. Eschbach zeigt sich entspannt – schließlich ist das für ihn nichts Neues. „Als jemand, der es immer genossen hat, zu Liveshows zu gehen – manchmal mehr, als sich bestimmte Platten anzuhören –, würde ich sagen, dass es eine Menge Sänger gibt, die ich liebe (darunter vor allem auch Trevor), die in meinem Kopf diese Vorstellung davon geformt haben, wie ein Frontmann sein sollte, wenn es um das Geplänkel mit dem Publikum geht.

Das war eigentlich immer meine Aufgabe – sogar, als ich Gitarre gespielt habe. Während Trevor Luft geholt hat, habe ich die Leute angequatscht. Also ja, es gibt Aspekte, die neu sind, und selbst jetzt, nachdem ich über hundert Shows gespielt habe, gibt es Dinge, die ich noch verbessern möchte. Was die Ansprache des Publikums und die Interaktion mit ihnen angeht, fühle ich mich aber bis jetzt zuversichtlich und positiv.“

Der Höhepunkt

Während des Interviews reflektiert Brian Eschbasch auch über seine Zeit mit The Black Dahlia Murder. Vor allem die Zeit um das dritte Album der Band NOCTURNAL blieb ihm dabei im Gedächtnis. „Wir sind super stolz auf alles, was wir je veröffentlicht haben. Aber ich muss sagen, ein Moment oder eine Zeitspanne, die einfach super besonders war, war die Veröffentlichung unseres dritten Albums NOCTURNAL und die Art und Weise, wie dieses Album von der Metal-Community angenommen wurde. Das ist immer noch umwerfend.

Wir waren junge Erwachsene, die einfach nur Songs schreiben und sie für interessierte Leute spielen wollten. Das war eine Art Wendepunkt für die Band, als NOCTURNAL herauskam, weil es so ein großer Erfolg war. Es hat uns auf eine Art und Weise in der Welt bekannt gemacht, wie wir es uns nie hätten vorstellen können. Ich glaube, ich war 25, als das Album herauskam. Mitte 20 ist schon eine besondere Zeit. Man verabschiedet sich von seiner Jugend, sozusagen. Wir waren Freunde, die einfach nur ihren Traum lebten."

The Black Dahlia Murder veröffentlichten ihr zehntes Album SERVITUDE am 27. September 2024 – das erste Album der Band, auf dem Brian Eschbach als Sänger zu hören ist.

