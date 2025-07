Amon Amarth sind zurück! Johan Hegg und Co. haben soeben ihren brandneuen Track ‘We Rule The Waves’ veröffentlicht. Im zugehörigen, bombastischem Musikvideo (siehe unten) setzen die schwedischen Viking Metal-Ikonen nicht nur sprichwörtlich die Segel. Der Song kommt bandtypisch mit herrlichen Gitarren und unwiderstehlichen Hooklines daher. Das alles schreit nach einer spontanen Ruder-Action!

Herrscher über die Wellen

Von Seiten der Plattenfirma heißt es zum Stück: „Mit ‘We Rule The Waves’ liefern Amon Amarth ihren ersten neuen Song seit Jahren — und der hat es in sich: Ein donnerndes Manifest aus galoppierenden Riffs, hymnischen Melodien und unbändiger Wikingerwut. Produziert vom Grammy-nominierten Sound-Maestro Jacob Hansen (Volbeat, Arch Enemy, The Black Dahlia Murder, Katatonia), ist dieser Track mehr als nur Musik. Es ist ein klanggewaltiger Raubzug aus Salz, Stahl und Feuer. Moderner Metal war selten so kraftvoll, so mitreißend — so episch!“

Den Videoclip haben Amon Amarth mit einem vertrauten Gefährten in Riga, Lettland, gedreht. So führte Pavel Trebukhin von Tre Film erneut Regie, welcher schon für die Kurzfilmchen zu ‘The Great Heathen Army’, ‘Heidrun’ sowie ‘Saxons & Vikings’ verantwortlich zeichnete. Amon Amarth kommentieren: „‘We Rule The Waves’ ist eine Ode an Freiheit, Brüderlichkeit und den Willen, alles zu erobern — nicht nur neue Länder, sondern auch die eigenen Grenzen. Es geht darum, gemeinsam mit deiner Crew dem Sturm zu trotzen und deine Spuren in der Welt zu hinterlassen — wie ein Langschiff, das durch pechschwarze See pflügt.“

Eigens für den Release von ‘We Rule The Waves’ haben Amon Amarth exklusives Special Merchandise in einer Limited Edition aufgelegt. Dieses gibt es sofort im offiziellen Victorious Merch Store der Band!

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.