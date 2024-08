Fimbul Winter: Ex-Amon Amarth-Mitglieder gründen neue Band

Fimbul Winter bestehen aus den ursprünglichen Amon Amarth-Mitgliedern Niko Kaukinen am Schlagzeug, Anders Biazzi (ehemals Anders Hansson) an der Gitarre sowie dem ehemaligen Drummer Fredrik Andersson an der Lead-Gitarre. Abgerundet wird die Besetzung durch Gustav Myrin am Bass und Clint Williams am Gesang.

Ihren ersten Auftritt wird die Band beim Close-Up Båten-Cruise im September haben. Die erste Veröffentlichung liegt noch in weiter Ferne – wahrscheinlich jedoch nächstes Jahr. Fimbul Winter sagen: „Der Fokus liegt im Moment darauf, die alten Demos und klassischen Songs zu spielen, an denen wir alle in irgendeiner Weise beteiligt waren. Aber wir haben bereits fünf neue Songs geschrieben. Einige davon enthalten Riffs, die ursprünglich für Amon Amarth geschrieben wurden. Irgendwann werden sie aufgenommen und veröffentlicht.“

Aus einer Party-Laune wird ernst

Empfehlung der Redaktion Fredrik Andersson ätzt gegen Amon Amarth Melodic Death Metal Fredrik Andersson will endlich Antworten von seinen ehemaligen Bandkollegen. Deswegen hat er einen offenen Brief an Amon Amarth geschrieben. Die Idee dazu sei entstanden, als Kaukinen an seinem 50. Geburtstag das Lied ‘The Arrival Of The Fimbul Winter’ spielen wollte. „Fredrik fand, dass es spaßig klingt und bot an, Gitarre zu spielen. Danach wurde Anders gebeten, mitzumachen. Mit seinen Freunden Linus Nirbrant am Bass und Clint am Gesang konnte eine ausgewählte Gruppe diese einzigartige Besetzung erleben und die Tracks hören, die einst den Grundstein für das legten, was daraus werden sollte. Es hat viel Spaß gemacht zusammen zu spielen. Als klar wurde, dass alle drei ehemaligen Mitglieder jede Menge tolles Old School-Material hatten, wurde die Entscheidung getroffen, weiterzuspielen und schließlich neue Songs aufzunehmen“, erklärt die neue Truppe.

Niko Kaukinen ist seit 1996 und Anders Biazzi seit 1998 nicht mehr Teil von Amon Amarth. Fredrik Andersson wurde im März 2015 entlassen – gerade, als die Band sich darauf vorbereitete, ins Studio zu gehen, um mit der Arbeit an JOMSVIKING zu beginnen. In einem Interview von 2016 sagte Amon Amarth-Gitarrist Olavi Mikkonen über die Trennung von Andersson: „Ich möchte wirklich nicht ins Detail gehen, was Fredrik betrifft. Im Grunde haben wir uns einfach getrennt. Es ist wie eine Ehe, die nicht funktioniert und zur Scheidung führt. Und genau das ist unserer Band passiert.“

