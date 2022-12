Die besten Death-/Deathcore-/Melodic Death- und Grind-Alben 2022

Ghost-Chef Tobias Forge will irgendwann wieder Death Metal machen. Im Rahmen seiner aktuellen Band sieht dafür jedoch keinen Platz.

Tobias Forge hat einst in der Death Metal-Band Repugnant gesungen. Nun hat der Ghost-Boss in einem Interview (siehe Video unten) über seine Liebe zum Todesstahl gesprochen. Mit seiner Okkult Rock-Band einen Death Metal-Track aufzunehmen, kommt für den Schweden jedoch nicht in Frage. "Nein, das wird wohl nicht passieren." Bei Ghost gäbe es zwar keine Regeln, doch das würde sich seltsam anfühlen und das Bild von der Band versauen. Jugendpassion Jedoch hat der Ghost-Mastermind durchaus Lust, selbst Death Metal zu machen. "Die ganze Zeit. Ich liebe dieses Zeug und höre es mir oft an. Vom Sammlerstandpunkt aus bin ich davon immer…