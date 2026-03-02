Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Jason Richardson erklärt Ausstieg bei All That Remains

Jason Richardson, All That Remains
Jason Richardson mit All That Remains im Vorprogramm für Megadeth am 20 August 2024 in Irving, Texas.
Foto: Eyepix Group/LightRocket via Getty Images, Javier Vicencio. All rights reserved.
von
Gitarrist Jason Richardson erklärt, warum er All That Remains nach fast sieben Jahren schon wieder verlassen musste.
teilen
mailen
teilen

Auch interessant

Jetzt neu: Metal Hammer Shop – eigener Merch & Band-Artikel

Nach fast sieben Jahren verkündete Gitarrist Jason Richardson im Juli 2025 seinen Ausstieg bei All That Remains. Die Trennung sei einvernehmlich gewesen und die Entscheidung sei für seine langfristige Zukunft am sinnvollsten. Nun spricht er im Interview mit Guitar World erneut über seine Entscheidung, die Band zu verlassen.

Business Entscheidung

Auf die Frage, ob es ihm schwer gefallen sei, diesen Schritt zu gehen, antwortet der Musiker: „Ein bisschen. Aber gleichzeitig auch nicht. Ich möchte öffentlich nicht ins Detail gehen, aber ich verstehe mich mit den Jungs in der Band noch immer gut. Es war größtenteils eine Business-Entscheidung. 

Die Dinge wurden von Management und von den Leuten, die damit beauftragt wurden, das Album (ANTIFRAGILE, 2025) zu veröffentlichen, nicht so ausgeführt, wie versprochen. Ich bin froh, dass die Platte existiert, aber allein der Umstand, dass sie schon über ein Jahr draußen ist und es noch keine einzige Show gab, spricht schon für sich“, führt Richardson aus.

Antifragile
Antifragile
von All That Remains Records (H'Art)
Für € 16,49 bei Amazon kaufen

Neue Verbindungen

Er meint: „Ich war mit vielem auf der Business-Seite nicht zufrieden. Es hatte nichts mit irgendwelchen Persönlichkeiten oder überhaupt jemandem in der Band zu tun. Meiner Meinung nach habe ich einfach andere Dinge zu tun, als das zum Laufen zu bringen, wenn es offensichtlich nicht funktionieren würde. Zumindest aus meiner Perspektive.“

Dennoch betont der Gitarrist: „Ich liebe die Jungs noch immer. Ich liebe das Album und ich fand es großartig, mit Josh Wilbur zusammenzuarbeiten, der das Album produziert hat. Er ist einfach phänomenal. Für mich ist das eines der besten Dinge, die ich durch die Platte erreicht habe. Jetzt habe ich eine tolle Beziehung zu ihm, und wir werden auch in Zukunft noch miteinander arbeiten. Aber ich bin froh, dass diese Lieder existieren.“

Youtube Placeholder

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.

All That Remains gaben im Januar bekannt, dass der ehemalige Unearth– und As I Lay Dying-Gitarrist Ken Susi nun für sie die Gitarre schwingen würde. Richardson konzentriert sich aktuell auf seine Solokarriere und hat sich keiner weiteren Band verpflichtet.


Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.

Helen Lindenmann schreibt für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

teilen
mailen
teilen

Themen

All That Remains Begründung Gitarrist Jason Richardson Ken Susi Soloarbeit Trennung
Black Label Society: Zakk Wylde kündigt Album & Tour an
Black Label Society
Zakk Wyldes Band Black Label Society greift dieses Jahr sowohl mit einem Album als auch einer Konzertreise an.
Ozzy Osbourne-Gitarrist Zakk Wylde hat nach dem Fortgang seines Chefs freie Kapazitäten, die er derzeit für seine eigene Band Black Label Society nutzt. So dürfen sich die Fans des bärtigen Riff-Schmieds und Saitenhexers sowohl auf ein neues Studioalbum als auch auf eine zugehörige Tournee freuen. Der frische Longplayer trägt den Titel ENGINES OF DEMOLITION und erscheint am 27. März 2026 über die Plattenfirma MNRK Heavy. Auf dem Nachfolger des 2021er-Werks DOOM CREW INC. warten Black Label Society mit 15 Liedern auf, wozu auch die bereits veröffentlichten Songs ‘Broken And Blind’, ‘The Gallows’ und ‘Lord Humungus’ sowie die jüngste Auskopplung ‘Name…
Weiterlesen
Zur Startseite