Beinahe ein Jahr nach MARCH OF THE UNHEARD veröffentlichen The Halo Effect neues Material in Form einer EP. Das gute Stück trägt den Titel WE ARE SHADOWS und wird am 21. November digital und als Vinyl in limitierter Auflage via Nuclear Blast erscheinen. Mit einer Interpretation von W.A.S.P.s ‘I Wanna Be Somebody’ wurde bereits die erste Single der EP veröffentlicht.

Einflussreiche Lieder

Gitarrist Jesper Strömblad erklärt, weshalb die Wahl gerade auf diesen Song fiel: „Der aggressive Sound und die exzentrische Bühnenpräsenz von W.A.S.P. haben mir schon immer Spaß gemacht. Die Schockmomente von Songs wie ‘I Fuck Like A Beast’ und witzige Hymnen wie ‘I Wanna Be Somebody’ und ‘L.O.V.E. Machine’ sind kraftvoll und heavy. Extrem und dramatisch, kontrovers und witzig – ‘I Wanna Be Somebody’ von W.A.S.P.s Debütalbum war meine erste Begegnung mit der Band.“

Neben dieser Nummer enthält die EP auch eigene Versionen von Kents ‘If You Were Here’ (ursprünglich auf Schwedisch als ‘Om Du Var Här’ veröffentlicht) sowie des Danzig-Songs ‘How The Gods Kill’. Während die W.A.S.P.-Nummer von Strömblad ausgesucht wurde, hat Sänger Mikael Stanne Danzig in den Topf geworfen. Er begründet: „In meiner Jugend haben mir die Düsternis und der Reiz der frühen Danzig-Alben eine völlig neue Denkweise darüber vermittelt, was Rock und Metal sein können.“ Glenn Danzig habe großen Einfluss auf Stannes eigenes Schaffen gehabt.

Auch Bassist Peter Iwers hat seine Wahl getroffen, und die fiel auf Kent. Iwers erklärt:„Kent waren eine Band, die viele geprägt hat, indem sie Pop-Rock und Synthesizer auf eine Weise miteinander verwoben hat, die mich tief berührt hat. Dieses Lied bleibt eines meiner persönlichen Lieblingslieder. Aus Respekt vor ihrer Kunstfertigkeit wollten wir unsere eigene Version schaffen, ohne uns zu weit vom Geist des Originals zu entfernen.“ Insgesamt umfasst WE ARE SHADOWS fünf Titel, die sich folgendermaßen lesen:

How The Gods Kill If You Were Here I Wanna Be Somebody Dance With The Devil Shoreline

„Heimat Over Europe 2026“-Tour

Im Frühjahr 2026 gehen The Halo Effect übrigens mit Heaven Shall Burn auf Europatournee. Ebenfalls mit dabei sind The Black Dahlia Murder und Frozen Soul. Vielleicht präsentieren die Schweden ja das ein oder andere neue Stück bei den folgenden Terminen.

27.02. Hamburg, Inselpark Arena

28.02. Köln, Palladium

06.03. Stuttgart, Porsche-Arena

07.03. Wiesbaden, Schlachthof

08.03. CH-Zürich, Halle 622

13.03. Berlin, Columbiahalle

14.03. Jena, SPK-Arena Jena

19.03. AT-Wien, Gasometer

20.03. Dresden, Messe Dresden

21.03. München, Zenith

