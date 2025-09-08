Toggle menu

Heaven Shall Burn-Tickets kostenlos — gegen Blutspende

Heaven Shall Burn
Heaven Shall Burn
Foto: PR, Jens Koch. All rights reserved.
von
Heaven Shall Burn und Lord Of The Lost unterstützen die "Pay With Your Blood"-Blutspende-Aktion des Wacken Open Air.
Die Blutspendenaktion „Pay with your Blood“ geht in die nächste Runde und findet 2025 bundesweit an acht Standorten statt. Das Wacken Open Air setzt seine Kampagne fort und lädt gemeinsam mit dem Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE) zum großen Auftaktevent am 13. September 2025 im UKE.

Als Special Guest sind dort Lord Of The Lost angekündigt, die nicht nur selbst Blut spenden, sondern ihre Fans zusätzlich mit einem Akustikset in Trio-Besetzung locken wollen. Unterstützt wird die Aktion außerdem vom Gitarrist „VanSteef“ sowie von der Wacken Foundation und Metality e.V., die mit weiteren Aktionen vor Ort präsent sein werden.

Ein Leckerbissen für W:O:A-Gäste: Wer sein Festivalbändchen 2025 vorzeigt und Blut spendet, erhält ein limitiertes „Pay with your Blood“-T-Shirt, das exklusiv im UKE und an der Berliner Charité ausgegeben wird – solange der Vorrat reicht.

Konzerttickets gegen Blutspende

Schirmherren der Aktion sind Heaven Shall Burn, die im Frühjahr 2026 im Rahmen ihrer Europatour „Heimat over Europe“ acht Konzerte in Deutschland spielen werden. Tickets für diese Shows können sich Fans durch eine Vollblutspende „erspenden“.

Die Initiative verfolgt ein klares Ziel: die Blutspendebereitschaft in Deutschland nachhaltig zu erhöhen, die Versorgung der Blutbanken sicherzustellen und zugleich das soziale Engagement der Metal-Community zu unterstreichen.

Die Terminvereinbarung ist vorab online möglich.
Standort: Blutspende im Gebäude O38 des UKE
Termin: 13.09.2025: 10.00 bis 16.00 Uhr

Pay With Your Blood — so funktioniert’s

  • Ihr geht ab 13. September 2025 zur Vollblutspende in den acht teilnehmenden Standorten
  • Als Anerkennung für euren Einsatz bekommt ihr ein Ticket für ein Konzert von Heaven Shall Burn – Heimat over Europe! im Rahmen ihrer Europatournee
  • Nur so lange wie der Vorrat reicht
  • Natürlich bekommt Ihr auch einen Stempel im offiziellen W:O:A Blutspende-Pass
  • Inklusive: das gute Gefühl, Leben zu retten

Hier könnt ihr spenden:

  • Dresden Haema Blutspendezentrum Dresden
  • Jena Universitätsklinikum Jena
  • Berlin Zentrum für Transfusionsmedizin und Zelltherapie Berlin
  • Hamburg UKE Hamburg
  • Köln Kliniken Köln
  • Mainz (Wiesbaden) Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg- Universität Mainz
  • Stuttgart Klinikum Stuttgart
  • München Blutspendedienst des Bayrischen Roten Kreuzes


Blutspende heaven shall burn Lord Of The Lost Tickets Wacken Open Air
