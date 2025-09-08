Die Blutspendenaktion „Pay with your Blood“ geht in die nächste Runde und findet 2025 bundesweit an acht Standorten statt. Das Wacken Open Air setzt seine Kampagne fort und lädt gemeinsam mit dem Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE) zum großen Auftaktevent am 13. September 2025 im UKE.

Als Special Guest sind dort Lord Of The Lost angekündigt, die nicht nur selbst Blut spenden, sondern ihre Fans zusätzlich mit einem Akustikset in Trio-Besetzung locken wollen. Unterstützt wird die Aktion außerdem vom Gitarrist „VanSteef“ sowie von der Wacken Foundation und Metality e.V., die mit weiteren Aktionen vor Ort präsent sein werden.

Ein Leckerbissen für W:O:A-Gäste: Wer sein Festivalbändchen 2025 vorzeigt und Blut spendet, erhält ein limitiertes „Pay with your Blood“-T-Shirt, das exklusiv im UKE und an der Berliner Charité ausgegeben wird – solange der Vorrat reicht.

Konzerttickets gegen Blutspende

Schirmherren der Aktion sind Heaven Shall Burn, die im Frühjahr 2026 im Rahmen ihrer Europatour „Heimat over Europe“ acht Konzerte in Deutschland spielen werden. Tickets für diese Shows können sich Fans durch eine Vollblutspende „erspenden“.

Die Initiative verfolgt ein klares Ziel: die Blutspendebereitschaft in Deutschland nachhaltig zu erhöhen, die Versorgung der Blutbanken sicherzustellen und zugleich das soziale Engagement der Metal-Community zu unterstreichen.

Die Terminvereinbarung ist vorab online möglich.

Standort: Blutspende im Gebäude O38 des UKE

Termin: 13.09.2025: 10.00 bis 16.00 Uhr

Pay With Your Blood — so funktioniert’s

Ihr geht ab 13. September 2025 zur Vollblutspende in den acht teilnehmenden Standorten

Als Anerkennung für euren Einsatz bekommt ihr ein Ticket für ein Konzert von Heaven Shall Burn – Heimat over Europe! im Rahmen ihrer Europatournee

Nur so lange wie der Vorrat reicht

Natürlich bekommt Ihr auch einen Stempel im offiziellen W:O:A Blutspende-Pass

Inklusive: das gute Gefühl, Leben zu retten

Hier könnt ihr spenden:

Dresden Haema Blutspendezentrum Dresden

Jena Universitätsklinikum Jena

Berlin Zentrum für Transfusionsmedizin und Zelltherapie Berlin

Hamburg UKE Hamburg

Köln Kliniken Köln

Mainz (Wiesbaden) Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg- Universität Mainz

Stuttgart Klinikum Stuttgart

München Blutspendedienst des Bayrischen Roten Kreuzes

