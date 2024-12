The Halo Effect: Peter Iwers möchte Biografie schreiben

auch interessant

Im November 2016 stieg Bassist Peter Iwers bei In Flames aus. Fünf Jahre später ist er mit ehemaligen Kollegen zurück. Die Supergroup The Halo Effect, bestehend aus fünf Ex-In Flames-Mitgliedern, kehrt zu traditionellen Göteborger Klängen zurück.

‘An Odd Story’ bereits veröffentlicht

In einem Interview mit Andrew KcKaysmith im Podcast ‘Scars And Guitars’ sprach der 49-Jährige über die Möglichkeit, eine Biografie zu verfassen. Empfehlung der Redaktion 5 ex-In Flames-Mitglieder gründen The Halo Effect Melodic Death Metal Wenn sich In Flames weigern, zu ihren klanglichen Wurzeln zurückzukehren, übernehmen das eben 5 einstige Mitglieder — mit The Halo Effect. „Vor ein paar Jahren haben wir ein Buch namens ‘An Odd Story’ veröffentlicht. Ich würde zwar nicht sagen, dass das eine Biografie ist, aber es ist die Geschichte von Daniel Svensson und mir.“ Svensson ist ein weiteres Ex-In Flames-Mitglied, welches nun am Schlagzeug von The Halo Effect sitzt. Iwers erzählt weiter: „Es beginnt mit dem letzten Konzert von In Flames und endet mit dem ersten Konzert von The Halo Effect. Erzählt wird die gesamte Geschichte dazwischen. Der Autor hat viele Interviews mit uns geführt. Erst einzeln, dann gemeinsam. Er ist mit uns gereist, hat viel Zeit mit uns verbracht und einfach geschrieben, was er sah.“

Peter Iwers’ eigener Schreibprozess

Auf die Frage, ob sich bereits jemand aktiv gemeldet habe, sagte er: „Bis jetzt ist niemand auf mich zugekommen, um eine Autobiografie zu schreiben. Ich hätte aber viel Material und eine Geschichte zu erzählen. Immer, wenn ich eine Biografie lese, die von einem Außenstehenden geschrieben wurde, wirkt sie irgendwie verbittert. Das finde ich schade, denn ich bin nicht verbittert. Es ist mir sehr, sehr wichtig, dass meine Geschichte positiv erzählt wird. Auch die düsteren Teile müssen auf eine andere Weise angegangen werden. Insgesamt bin ich absolut offen dafür, eine Autobiografie zu schreiben.“

Empfehlung der Redaktion The Halo Effect kündigen zweites Studioalbum an Melodic Death Metal Mit MARCH OF THE UNHEARD kündigen The Hallo Effect ihr zweites Album an und veröffentlichen mit ‘Detonate’ eine erste Single. Er nennt ein Beispiel: „Eine der besten Biografien, die ich gelesen habe, ist ‘Red’ von Sammy Hagar. Auch wenn er eigentlich nur sagt, dass er ein Arschloch war, tut er das mit einem Lächeln, weil es keine Absicht war. Ich finde, dass das eine sehr inspirierende Geschichte ist. Heute scheint er eine großartige Beziehung zu seinen Kindern zu haben.“ Der Bassist hat bereits selbst Erfahrungen mit dem Schreiben gemacht: „Ich habe schon viel aufgeschrieben. Während meiner Zeit bei In Flames habe ich immer wieder kleine Texte geschrieben. Ich weiß, wie meine Geschichte beginnen soll – das erste Kapitel habe ich, das war’s aber auch. Also ja, vielleicht eines Tages. Das Ding ist, wenn ich schreibe, muss ich in den Modus kommen und mir Zeit nehmen.“ Man kann also gespannt bleiben, was die Zukunft bringen wird.

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.