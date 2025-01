Der Ex-In Flames- und aktuelle The Halo Effect-Bassist Peter Iwers spricht in einem Interview über vegangene und zukünftige Schreibprojekte.

Im November 2016 stieg Bassist Peter Iwers bei In Flames aus. Fünf Jahre später ist er mit ehemaligen Kollegen zurück. Die Supergroup The Halo Effect, bestehend aus fünf Ex-In Flames-Mitgliedern, kehrt zu traditionellen Göteborger Klängen zurück. ‘An Odd Story’ bereits veröffentlicht In einem Interview mit Andrew KcKaysmith im Podcast ‘Scars And Guitars’ sprach der 49-Jährige über die Möglichkeit, eine Biografie zu verfassen. "Vor ein paar Jahren haben wir ein Buch namens ‘An Odd Story’ veröffentlicht. Ich würde zwar nicht sagen, dass das eine Biografie ist, aber es ist die Geschichte von Daniel Svensson und mir." Svensson ist ein weiteres Ex-In…