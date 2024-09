The Halo Effect kündigen zweites Studioalbum an

The Halo Effect bestehen aus fünf ehemaligen In Flames-Mitgliedern

Die 2019 um Dark Tranquillity-Frontmann Mikael Stanne und ehemalige In Flames-Mitglieder gegründete Band The Halo Effect legt nach ihrem Debütalbum DAYS OF THE LOST (2022) nun bald das nächste Werk vor. Neben dem Titel gaben die Melodic Death-Metaller auch das Veröffentlichungsdatum bekannt und veröffentlichten bereits eine erste Single.

The Halo Effect: Das nächste Kapitel

Empfehlung der Redaktion Dark Tranquillity: Dystopie und Neuanfang Melodic Death Metal ENDTIME SIGNALS ist das vielleicht intimste Opus von Dark Tranquillity, die sowieso Tiefgang bergen und Emotionen auslösen wie kaum eine andere Band. Mit ‘Detonate’ veröffentlichen The Halo Effect den ersten Song aus ihrem kommenden Album. Gitarrist Niclas Engelin kommentiert: „Verdammt, die Zeit vergeht wie im Flug, wenn man so viel Spaß beim Touren, Spielen auf Festivals und dem Erschaffen neuer Magie hat. Sind wir schon bei Album Nummer zwei? Ich bin immer noch voller Energie von DAYS OF THE LOST, und es war der Hammer!

Wir können es kaum erwarten, dass ihr alle unsere neue Magie hört, und ich glaube, euch könnte gefallen, was ihr gleich zu hören bekommt! ‘Detonate’, unsere erste Single aus unserem neuen Album MARCH OF THE UNHEARD, ist ein schwungvoller, direkter Song mit all den Melodien, auf die man einfach nicht verzichten kann! Obey The Riff!“ MARCH OF THE UNHEARD erscheint am 25. Januar über Nuclear Blast.

