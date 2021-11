5 ex-In Flames-Mitglieder gründen The Halo Effect

The Halo Effect bestehen aus fünf ehemaligen In Flames-Mitgliedern

Viele In Flames-Fans würden sich darüber freuen, wenn ihre Lieblingsband wieder einen traditionelleren schwedischen Sound spielt. Diese Leute bekommen nun genau das, was sie sich wünschen — nur eben nicht von In Flames, allerdings von fünf einstigen In Flames-Musikern. So haben die Gitarristen Niclas Engelin (Engel) und Jesper Strömblad (Cyhra), Sänger Mikael Stanne (Dark Tranquillity), Bassist Peter Iwers sowie Schlagzeuger Daniel Svensson mit The Halo Effect eine neue Band gegründet.

„Inzest-Dschungel“

Die Idee hinter dem Quintett sei gewesen, zurück zu den In Flames-Wurzeln zu gehen und wieder den klassischen Göteborger Sound zu spielen. Einen ersten Höreindruck dieser Art des Melodic Death Metal werden The Halo Effect am 9. November mit ihrer ersten Single ‘Shadowminds’ präsentieren. Eine Plattenfirma haben die Schweden mit Nuclear Blast ebenfalls bereits. „2009 bin ich nach Göteborg gefahren, um den Dokumentarfilm ‚Where Death Is Most Alive‘ für eine Dark Tranquillity-DVD zu produzieren“, erinnert sich Jens Prueter, Head of A&R Nuclear Blast Europe. „Während ich tiefer in die Göteborger Szene eintauchte, durch Stunden an Archivmaterial ging und all die Interview anhörte, dachte ich, dass das ein Inzest-Dschungel ist.

In den frühen Neunziger Jahren wechselte ein Haufen Typen zwischen In Flames, Dark Tranquillity, Ceremonial Oath, Hammerfall und vielen mehr hin und her. Dabei sollten wir nicht vergessen, dass die meisten Protagonisten noch Teenager waren, als sie ihre ersten ‘Desecrator’- oder ‘Septic Boiler’-Demos rausbrachten. Was wie Inzest aussah, war einfach nur eine Gruppe an Freunden, die eine tiefe Leidenschaft für Metal teilten. Man kann es eine Allstar-Band nennen, doch es ist im Grunde lediglich eine Familien-Band. Sich The Halo Effect anzuhören ist, wie zu einem Silvesteressen zu gehen und dabei das beste Essen und die besten Getränke des Jahres zu genießen.“ 2022 gehen The Halo Effect im Übrigen mit Amon Amarth und Machine Head auf Tour.

