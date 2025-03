auch interessant

Die bulgarischen Fans haben zum Start der Europatournee dieser Tage wohl nicht schlecht geschaut, als Godsmack die Bühne in anderer Besetzung betreten haben. Lediglich Sänger Sully Erna und Bassist Robbie Merrill haben ihren Weg nach Europa gefunden. Gitarrist Tony Rombola und Schlagzeuger Shannon Larkin sind nicht mit von der Partie. Glücklicherweise sind Will Hunt (Evanescence) und Sam Bam Koltun (Dorothy, Faster Pussycat) flugs eingesprungen.

Unsicherheit

Am Tag vor dem Konzert in Sofia wurde Sully Erna von Elena Rozberg vom ortsansässigen Radiosender Z-Rock zum aktuellen Stand bei Godsmack gefragt. Etwas kryptisch und verlegen lachend antwortet dieser: „Nun ja, das ist im Moment eine schwierige Frage. Ich kann sagen, dass sich in den letzten Monaten definitiv einiges verändert hat. Wir sind uns nicht sicher, ob es sich um dauerhafte oder vorübergehende Veränderungen handelt, aber alle sind kerngesund und bester Laune.“

Empfehlung der Redaktion Godsmack wollen definitiv keine neue Musik machen Hard Rock , Rock Schon seit geraumer Zeit ist bekannt, dass LIGHTING UP THE SKY das letzte Album von Godsmack ist. An dieser Entscheidung sei auch nicht zu rütteln. Weiterhin meint er, dass es der Band „besser denn je“ gehe, und fügt hinzu: „Wir spielen vor dem größten Publikum aller Zeiten und die Shows werden immer wertvoller. Denn auch wenn wir älter werden, schätzen wir es immer noch, an Orte wie Sofia zu kommen, die so weit weg von unseren Anfängen liegen und wo wir eine Arena mit 13.000 Plätzen ausverkaufen.“ Alles, was Erna zum jetzigen Zeitpunkt sagen kann, ist, „dass die Band gesund und und guter Dinge ist. Aber die Show in Sofia wird für alle etwas anders aussehen. Tony und Shannon haben ein paar private Probleme und sind nicht bei uns. Dafür haben wir phänomenale Gastmusiker dabei.“

Privates

Nun hakt die Journalistin ob der Gründe für die Abwesenheit Rombolas und Larkins natürlich nach. Der Godsmack-Frontmann scheint daraufhin etwas unsicher. „Ich weiß nicht, ob ich mich schon sicher genug fühle, darüber zu sprechen. Ich möchte keinen falschen Eindruck erwecken. Wir sind gerade dabei herauszufinden, was genau passiert. Aber wir versuchen auch, ihre Privatsphäre zu respektieren. Was auch immer Tony und Shannon in ihrem Privatleben tun – wir versuchen, das zu respektieren und gleichzeitig trotzdem hierherzukommen und eine wirklich großartige Show zu bieten.“

Zurzeit ist unklar, ob Koltun und Hunt für die komplette Welttournee einspringen. Möglich wäre es. Zusammen mit P.O.D und Drowning Pool machen Godsmack für 14 Termine in Europa halt, wo sich das Publikum selbst ein Bild vom Line-up machen kann.

Hier die Termine für Deutschland und Österreich:

29.03. Wien, Gasometer

01.04. Leipzig, Haus Auensee

02.04. München, Zenith

04.04. Berlin, Columbiahalle

05.04. Offenbach, Stadthalle

11.04. Hamburg, Inselpark Arena

12. 04. Oberhausen, Turbinenhalle

