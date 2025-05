Jetzt wird es vogelwild bei The Who! Die britischen Classic Rock-Legenden haben ihren Schlagzeuger Zak Starkey (Sohn von Beatles-Legende Ringo Starr) zum zweiten Mal innerhalb weniger Wochen vor die Tür gesetzt. Zum ersten Mal entließen Pete Townsend und Co. den Drummer Mitte April, nachdem Frontmann Roger Daltrey Starkeys Schlagzeugspiel bei einigen Konzerten in der Londoner Royal Albert Hall nicht gepasst hatte. Und das nach wohlgemerkt 29 Jahren Dienstzeit.

Hin und her

Drei Tage später ruderten The Who allerdings zurück. Es habe sich um „Kommunikationsprobleme“ gehandelt, Zak werde weiter bei der Gruppe hinter der Schießbude sitzen. Nun gibt es also die Fortsetzung. So meldet sich Gitarrist Townsend in den Sozialen Medien zu Wort und schreibt dort: „Nach vielen Jahren toller Arbeit von Zak an den Trommeln ist die Zeit für eine Veränderung gekommen. Eine schmerzliche Zeit. Zak hat viele neue Projekte an der Hand, und ich wünsche ihm das Beste. Scott Devours, der schon in Rogers Solo-Band gearbeitet hat, wird sich The Who für unsere letzten Shows anschließen. Bitte heißt ihn willkommen.“

Natürlich konnte und wollte das Zak Starkey seinerseits nicht so stehenlassen. Sein Darstellung der Dinge liest sich wie folgt: „Ich wurde zwei Wochen nach Wiedereinstellung gefeuert und wurde gebeten, ein Statement abzugeben, indem ich sage, dass ich bei The Who ausgestiegen bin, um meine anderen musikalischen Unternehmungen zu verfolgen. Das wäre eine Lüge. Ich liebe The Who und hätte niemals gekündigt. Also habe ich das Statement nicht gemacht. Wäre ich bei The Who ausgestiegen, hätte ich auch die unzähligen fantastischen Leute hängenlassen, die für mich eingetreten sind (tausend Dank euch allen) während dieser Wochen des Chaos, während derer ich mal drin und mal draußen war.“

