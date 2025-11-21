In Flames sind eine der mitreißendsten Livebands. Das werden die Schweden auch im kommenden Sommer wieder unter Beweis stellen. Denn Anders Fridén und Co. gehen Mitte 2026 auf eine ausgedehnte Europatournee. Einige Termine standen aufgrund von bereits bestätigten Festival-Auftritten (unter anderem beim Wacken Open Air, Summer Breeze und Reload) bereits fest, drumherum spielt das Quintett nun noch diverse Einzel-Shows.

Schwedenstahl

Auf dem Programm stehen folglich sowohl Open Air-, Hochkaräter-Festival- und Club-Konzerte. Für In Flames selbst stellt der finale Gig den Höhepunkt der Europatournee dar. Denn die Reihe an Gastspielen kulminiert im Band-eigenen Festival Göteborg Brinner, das die Melodic Death-Metaller kürzlich ins Leben gerufen haben. Neben dem musikalischen Aushängeschild der Stadt werden am 22. August 2026 außerdem Avatar, Dark Tranquillity, Raised Fist, Thrown, Napalm Death, Gaerea und Múr ihre Verstärker aufdrehen. Tickets gibt es auf www.inflames.com oder www. goteborgbrinner.se.

Überdies freut sich In Flames-Sänger Anders Fridén schon auf die anstehende Bühnen-Action: „Eine Festivalsaison in Europa kann man mit nichts vergleichen — die Energie, die Menschenmengen, die Atmosphäre. Hinter den Kulissen haben wir hart gearbeitet und können es nicht erwarten, euch kommenden Sommer etwas Episches mitzubringen. Zusätzlich zu unseren Festival-Auftritten haben wir ein paar intime und besondere Shows in petto mit manch fantastischer Vorband am Start. Vielleicht gibt es dann sogar schon neue Musik… Man weiß ja nie. Wir sehen uns bald!“

In Flames — European Summer Tour 2026

15.07. PL-Gdansk, B90 mit Bleed From Within

16.07. PL-Breslau, A2 mitBleed From Within

17.07. CZ-Vizovice, Masters of Rock

18.07. AT-Leoben, Area 53 Festival

19.07. SK-Bratislava, Majestic Music Club mit Bleed From Within

21.07. AT-Dornbirn, Conrad Sohm Outdoor /w Bleed From Within

23.07. IT-Bologna, Bonsai Garden mit Bleed From Within & Employed To Serve

24.07. SI-Tolmin, Tolminator

25.07. HU-Budapest, Barba Negra mit Napalm Death, Bleed From Within, Unearth & Employed To Serve

26.07. TR-Istanbul, Uniq Open Air mit Napalm Death & Employed To Serve

28.07. RO-Brasov, Rockstadt Extreme Fest

31.07. Wacken, Wacken Open Air

01.08. Löbnitz, Full Rewind Festival

02.08. Saarbrücken, Garage mit Bleed From Within & Kittie

04.08. FR-Seignosse, Tube mit Gaerea & Employed To Serve

05.08. ES-Pamplona, Totem mit Gaerea & Employed To Serve

07.08. ES-Villena, Leyendas del Rock

08.08. ES-Sevilla, Custom mit Gaerea & Employed To Serve

09.08. PT-Vagos, Vagos Metalfest

12.08. Dinkelsbühl, Summer Breeze

13.08. BL-Seraing/Liege, OM mit Employed To Serve

14.08. CH-Cudrefin, Rock The Lakes

15.08. Sulingen, Reload Festival

16.08. NL-Eindhoven, Dynamo Metalfest

17.08. DK-Aarhus, Voxhall (Support: tbc)

19.08. NO-Bergen, USF Verftet – Hallen mit Gaerea

20.08. NO-Tønsberg, Foynhagen mit Gaerea

22.08. SE-Göteborg, Göteborg Brinner

—

