In Flames sind eine der mitreißendsten Livebands. Das werden die Schweden auch im kommenden Sommer wieder unter Beweis stellen. Denn Anders Fridén und Co. gehen Mitte 2026 auf eine ausgedehnte Europatournee. Einige Termine standen aufgrund von bereits bestätigten Festival-Auftritten (unter anderem beim Wacken Open Air, Summer Breeze und Reload) bereits fest, drumherum spielt das Quintett nun noch diverse Einzel-Shows.
Schwedenstahl
Auf dem Programm stehen folglich sowohl Open Air-, Hochkaräter-Festival- und Club-Konzerte. Für In Flames selbst stellt der finale Gig den Höhepunkt der Europatournee dar. Denn die Reihe an Gastspielen kulminiert im Band-eigenen Festival Göteborg Brinner, das die Melodic Death-Metaller kürzlich ins Leben gerufen haben. Neben dem musikalischen Aushängeschild der Stadt werden am 22. August 2026 außerdem Avatar, Dark Tranquillity, Raised Fist, Thrown, Napalm Death, Gaerea und Múr ihre Verstärker aufdrehen. Tickets gibt es auf www.inflames.com oder www.
Überdies freut sich In Flames-Sänger Anders Fridén schon auf die anstehende Bühnen-Action: „Eine Festivalsaison in Europa kann man mit nichts vergleichen — die Energie, die Menschenmengen, die Atmosphäre. Hinter den Kulissen haben wir hart gearbeitet und können es nicht erwarten, euch kommenden Sommer etwas Episches mitzubringen. Zusätzlich zu unseren Festival-Auftritten haben wir ein paar intime und besondere Shows in petto mit manch fantastischer Vorband am Start. Vielleicht gibt es dann sogar schon neue Musik… Man weiß ja nie. Wir sehen uns bald!“
In Flames — European Summer Tour 2026
- 15.07. PL-Gdansk, B90 mit Bleed From Within
- 16.07. PL-Breslau, A2 mitBleed From Within
- 17.07. CZ-Vizovice, Masters of Rock
- 18.07. AT-Leoben, Area 53 Festival
- 19.07. SK-Bratislava, Majestic Music Club mit Bleed From Within
- 21.07. AT-Dornbirn, Conrad Sohm Outdoor /w Bleed From Within
- 23.07. IT-Bologna, Bonsai Garden mit Bleed From Within & Employed To Serve
- 24.07. SI-Tolmin, Tolminator
- 25.07. HU-Budapest, Barba Negra mit Napalm Death, Bleed From Within, Unearth & Employed To Serve
- 26.07. TR-Istanbul, Uniq Open Air mit Napalm Death & Employed To Serve
- 28.07. RO-Brasov, Rockstadt Extreme Fest
- 31.07. Wacken, Wacken Open Air
- 01.08. Löbnitz, Full Rewind Festival
- 02.08. Saarbrücken, Garage mit Bleed From Within & Kittie
- 04.08. FR-Seignosse, Tube mit Gaerea & Employed To Serve
- 05.08. ES-Pamplona, Totem mit Gaerea & Employed To Serve
- 07.08. ES-Villena, Leyendas del Rock
- 08.08. ES-Sevilla, Custom mit Gaerea & Employed To Serve
- 09.08. PT-Vagos, Vagos Metalfest
- 12.08. Dinkelsbühl, Summer Breeze
- 13.08. BL-Seraing/Liege, OM mit Employed To Serve
- 14.08. CH-Cudrefin, Rock The Lakes
- 15.08. Sulingen, Reload Festival
- 16.08. NL-Eindhoven, Dynamo Metalfest
- 17.08. DK-Aarhus, Voxhall (Support: tbc)
- 19.08. NO-Bergen, USF Verftet – Hallen mit Gaerea
- 20.08. NO-Tønsberg, Foynhagen mit Gaerea
- 22.08. SE-Göteborg, Göteborg Brinner
—
