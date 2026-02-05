In Flames arbeiten an einem neuen Studioalbum. Wie die schwedische Metal-Band in den Sozialen Medien zeigte, hat man sich in Los Angeles eingefunden, um das neue Material aufzunehmen. Viele Informationen zu dem kommenden Werk gibt es bisher noch nicht. Nur so viel: Sowohl alte als auch neue Gesichter werden mit von der Partie sein.

Auf ein Neues

Bisher lassen In Flames wenig durchsickern, was ihr kommendes Album betrifft. Die Band kündigte in den Sozialen Medien das Werk nur nebulös an. Gitarrist Björn Gelotte postete lediglich einen kurzen Videoclip mit dem Hashtag „ifxv“. Einige Fans wollen darin eine „XV“ (römische Zahl für 15) erkennen – eine Anspielung auf das 15. Studioalbum von In Flames. In den Kommentaren ist von Euphorie und Spekulationen zu lesen.

In Flames gewannen mit ihrem aktuellen Album FOREGONE (2023) den Soundcheck im METAL HAMMER (Review hier lesen). Das noch namenlose Album markiert außerdem das Studiodebüt für Schlagzeuger Jon Rice, der 2025 zur Band stieß. Dieser ersetzt damit Tanner Wayne, welcher zuvor sieben Jahre lang den Posten ausfüllte. Darüber hinaus arbeiteten In Flames erneut mit Howard Benson zusammen, der ebenfalls BATTLES (2016), I, THE MASK (2019) und FOREGONE produzierte und bereits unter anderem mit Motörhead, Body Count und Sepultura zusammengearbeitet hat.

Auch Ton-Ingenieur Mike Plotnikoff teilte die erneute Zusammenarbeit in den Sozialen Medien. Dieser arbeitete gemeinsam mit Benson an den drei vergangenen Alben der Schweden.

Wann genau das Album erscheinen soll, verrieten In Flames bisher allerdings noch nicht.

