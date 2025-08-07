Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Jon Lords Frau nach kurzer Krankheit gestorben

Vicky Lord
Vicky Lord und Iain Paice live bei "Celebrating Jon Lord" in der Royal Albert Hall am 4. April 2014 in London
Foto: Redferns via Getty Images, Neil Lupin. All rights reserved.
von
Vicky Lord, Witwe von Deep Purple-Keyboarder Jon Lord, ist nach kurzer Krankheit verstorben, wie Deep Purple mitteilen.
teilen
mailen
teilen

Auch interessant

Wie Deep Purple in einem Facebook-Post mitteilten, ist Jon Lords Witwe Vicky Lord am Dienstag nach kurzer Krankheit im Kreis ihrer Familie gestorben. „Sie wird schrecklich vermisst werden von ihrer Familie, allen Band-Mitgliedern und allen, die sie kannten.“

Facebook Placeholder
An dieser Stelle findest du Inhalte aus Facebook
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.

Vicky Lord war die zweite Ehefrau des Deep Purple-Keyboarders. Mit seiner ersten Ehefrau, Judith Feldman, hatte Jon Lord eine Tochter, Sara. Jon und Vicky hatten ebenfalls eine gemeinsame Tochter namens Amy.

Vicky Lord war eine ehemalige Freundin von Jon Lords Band-Kollegen Glenn Hughes und zugleich die Zwillingsschwester von Ian Paices Frau, Jacky Paice. Diese gründete die Wohltätigkeitsveranstaltung „The Sunflower Jam“, um Geld für Krebspatienten zu sammeln. Beim „Celebrating Jon Lord“-Sunflower Jam in der Royal Albert Hall traten neben Deep Purple zahlreiche namhafte Musiker und Wegbegleiter auf, um das Leben und musikalische Werk von Jon Lord zu feiern. Vicky Lord hielt bei diesem Event eine bewegende Dankesrede.

Die Frau an der Seite des Deep Purple-Keyboarders

Jon Lord starb am 16. Juli 2012 mit 71 Jahren nach einem langen Kampf gegen Bauchspeicheldrüsenkrebs. Lord und Schlagzeuger Ian Paice waren die einzigen verbliebenen Deep Purple-Mitglieder aus der ersten Phase der Band von 1968 bis 1976. Der Keyboarder gründete Deep Purple 1968 gemeinsam mit Ritchie Blackmoore. 1969 kamen Sänger Ian Gillan und Bassist Roger Glover hinzu.

Celebrating Jon Lord - The Rock Legend
Celebrating Jon Lord - The Rock Legend Für € 9,99 bei Amazon kaufen

Deep Purple wurden zur erfolgreichsten internationalen Rock-Band der Siebziger und Achtziger und verkauften über 100 Millionen Alben. Daran hatte Jon Lords virtuoses Hammondorgel-Spiel einen bedeutenden Anteil. Er war am Songwriting von Deep Purple-Klassikern wie ‘Smoke On The Water’ oder ‘Child In Time’ beteiligt. Jon Lord war auch bei der Wiedervereinigung der Band im Jahr 1984 dabei und blieb bis zu seinem Austritt aus der Band 2002. Sein letztes Konzert mit Deep Purple gab Jon Lord am 19. September 2002 in Ipswich, England. Danach widmete er sich hauptsächlich klassischer Musik.

Im Lauf seiner Karriere arbeitete Lord auch mit Artwoods, The Flower Pot Men, Paice Ashton Lord, Whitesnake sowie seinem guten Freund und Nachbarn George Harrison.


Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.

teilen
mailen
teilen

Themen

deep purple gestorben Jon Lord Keyboarder Todesmeldung tot Verstorben Vicky Lord Witwe
Ozzy Osbourne ist tot
Ozzy Osbourne 2007
Black Sabbath-Sänger John Michael "Ozzy" Osbourne ist im Alter von 76 Jahren gestorben.
Metal-Legende Ozzy Osbourne ist im Alter von 76 Jahren verstorben. Das bestätigte seine Familie am Dienstagabend, 22.7.2025. Die Todesursache ist bislang noch unklar. Ozzy Osbourne hatte vor Kurzem noch seinen umjubelten Live-Abschied in Birmingham zusammen mit Black Sabbath und vielen hochkarätigen Bands gefeiert. Im Nachhinein steht fest: Das "Back To The Beginning"-Konzert fand gerade noch rechtzeitig statt. Denn — wie viele britischen Zeitungen (darunter The Sun, Guardian und The Mirror) berichten — lebt der "Prinz der Dunkelheit" nicht mehr. Ruhe in Frieden Den Blättern liegt allesamt dasselbe Statement von seiner Familie vor: "Mit größerer Traurigkeit, als es Worte ausdrücken können, müssen wir…
Weiterlesen
Zur Startseite