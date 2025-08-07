Wie Deep Purple in einem Facebook-Post mitteilten, ist Jon Lords Witwe Vicky Lord am Dienstag nach kurzer Krankheit im Kreis ihrer Familie gestorben. „Sie wird schrecklich vermisst werden von ihrer Familie, allen Band-Mitgliedern und allen, die sie kannten.“

Vicky Lord war die zweite Ehefrau des Deep Purple-Keyboarders. Mit seiner ersten Ehefrau, Judith Feldman, hatte Jon Lord eine Tochter, Sara. Jon und Vicky hatten ebenfalls eine gemeinsame Tochter namens Amy.

Vicky Lord war eine ehemalige Freundin von Jon Lords Band-Kollegen Glenn Hughes und zugleich die Zwillingsschwester von Ian Paices Frau, Jacky Paice. Diese gründete die Wohltätigkeitsveranstaltung „The Sunflower Jam“, um Geld für Krebspatienten zu sammeln. Beim „Celebrating Jon Lord“-Sunflower Jam in der Royal Albert Hall traten neben Deep Purple zahlreiche namhafte Musiker und Wegbegleiter auf, um das Leben und musikalische Werk von Jon Lord zu feiern. Vicky Lord hielt bei diesem Event eine bewegende Dankesrede.

Die Frau an der Seite des Deep Purple-Keyboarders

Jon Lord starb am 16. Juli 2012 mit 71 Jahren nach einem langen Kampf gegen Bauchspeicheldrüsenkrebs. Lord und Schlagzeuger Ian Paice waren die einzigen verbliebenen Deep Purple-Mitglieder aus der ersten Phase der Band von 1968 bis 1976. Der Keyboarder gründete Deep Purple 1968 gemeinsam mit Ritchie Blackmoore. 1969 kamen Sänger Ian Gillan und Bassist Roger Glover hinzu.

Deep Purple wurden zur erfolgreichsten internationalen Rock-Band der Siebziger und Achtziger und verkauften über 100 Millionen Alben. Daran hatte Jon Lords virtuoses Hammondorgel-Spiel einen bedeutenden Anteil. Er war am Songwriting von Deep Purple-Klassikern wie ‘Smoke On The Water’ oder ‘Child In Time’ beteiligt. Jon Lord war auch bei der Wiedervereinigung der Band im Jahr 1984 dabei und blieb bis zu seinem Austritt aus der Band 2002. Sein letztes Konzert mit Deep Purple gab Jon Lord am 19. September 2002 in Ipswich, England. Danach widmete er sich hauptsächlich klassischer Musik.

Im Lauf seiner Karriere arbeitete Lord auch mit Artwoods, The Flower Pot Men, Paice Ashton Lord, Whitesnake sowie seinem guten Freund und Nachbarn George Harrison.

