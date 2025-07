METAL HAMMER hat die 500 besten Metal-Alben aller Zeiten gewählt – mit einer fast 100-köpfigen Jury. In die Liste geschafft haben es Veröffentlichungen von 1970 bis 2023. Heute stellen wir daraus vor:

Platz 13: APPETITE FOR DESTRUCTION von Guns N‘ Roses (1987)

Bevor Guns N’ Roses zur „Most Dangerous Band in the World“ werden, sind W. Axl Rose, Slash, Duff McKagan, Steven Adler und Izzy Stradlin lediglich ein Haufen rabiater Trunkenbolde, die ihre Zeit mit Whiskey und Stripperinnen in einschlägigen Lokalitäten von Los Angeles totschlagen.

Eine explosive Mischung, denn sie vereint nicht nur die entscheidenden Zutaten für APPETITE FOR DESTRUCTION, sondern die fünf ungepflegten fleischgewordenen Männlichkeitsklischees fegen zudem quasi im Alleingang die androgyne, Haarspray-durchtränkte Glam Metal-Szene der Stadt weg.

Geffen Records-Gründer David Geffen setzt sich unterdessen unermüdlich für seine Zöglinge ein und terrorisiert MTV regelrecht, die Band ins Programm aufzunehmen. Man spielt die Großstadthymne ‘Welcome To The Jungle’ ein einziges Mal, und das zur denkbar schlechtesten Sendezeit. Sofort laufen die Telefone heiß, jeder Rock-Fan will wissen, wer Guns N’ Roses sind, die nun – ein Jahr nach Veröffentlichung des Albums – unverhofft einen Raketenstart hinlegen.

Hard-Rock Geschichte in jeder Note

APPETITE FOR DESTRUCTION atmet in jeder Note Hard Rock-Geschichte. ‘It’s So Easy’ dient noch heute als Opener bei Konzerten, die Band-Hymne ‘Paradise City’ als obligatorische Zugabe.

Mit der Vorzeige­ballade ‘Sweet Child O’ Mine’ erobern die Rowdys die US-amerikanischen Radio­stationen im Sturm, und ‘Mr. Brownstone’ dokumentiert ihre ersten Berührungspunkte mit Heroin. Mal werden Verflossene besungen (‘My Michelle’), mal finden Schäferstündchen zwecks Aufnahme im Studio statt (‘Rocket Queen’).

Es folgen Tourneen im Vorprogramm mit Aerosmith und als Co-Headliner an der Seite von Metallica. Ende der Achtziger sind Guns N’ Roses die größte Rock-Band des Planeten. APPETITE FOR DESTRUCTION wird zum meistverkauften Debütalbum der Musikgeschichte. (Tom Lubowski)

Die komplette Liste der 500 besten Metal-Alben aller Zeiten entstammt METAL HAMMER-Ausgabe 07/2024 – unserer 500. Ausgabe aus unserem 40. Jubiläumsjahr. Das Heft ist restlos vergriffen. Ihr findet die Liste weiterhin auf metal-hammer.de.

***

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.

Weitere Highlights