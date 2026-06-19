Das dritte Studioalbum der „Kerker-und-Drachen“-Freaks liefert nach einer fast zehnjährigen Aufnahmepause und einer Umbesetzung an der Lead-Gitarre wieder feinsten Stoff für die Old School-Fraktion. Doppelgitarren, hohe Schreie, Doublebass-Attacken. Rostiges Herz, was willst du mehr? Wie auch schon auf dem letzten Album MIGHT & MAGIC haben Sir Serpent und seine Mannen wieder einen deutschsprachigen Song integriert. ‘Fliehen’ sorgt für ein kurzes Stutzen, aber im Grunde fügt sich die Nummer gut in die Scheibe ein. Alle anderen Hymnen wie der flotte Opener ‘Trembling Dungeons’, das eingängige ‘Shibuya Nights’ oder das ebenfalls mit Ohrwurmqualitäten glänzende Titelstück kommen gewohnt in englischer Sprache und in ansprechendem Sound-Gewand daher. Leider ist nach 35 Minuten schon wieder Schluss, aber das ist Gemecker auf hohem Niveau. Wer auf die alte Schule schwört, greift sowieso zu. Zumal das Cover aussieht, als wäre ein professioneller Comic-Zeichner in den frühen Achtziger Jahren Amok gelaufen: Kampftiger, Kriegerin, Raumschiff und fremde Planeten – mehr kann man als Fan wirklich nicht verlangen.

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