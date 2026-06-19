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Iron Kobra ETERNAL DAGGER

Heavy Metal, Dying Victims (9 Songs / VÖ: 19.6.)

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Das dritte Studioalbum der „Kerker-und-Drachen“-Freaks liefert nach einer fast zehnjährigen Aufnahmepause und einer Umbesetzung an der Lead-Gitarre wieder feinsten Stoff für die Old School-Fraktion. Doppelgitarren, hohe Schreie, Doublebass-Attacken. Rostiges Herz, was willst du mehr? Wie auch schon auf dem letzten Album MIGHT & MAGIC haben Sir Serpent und seine Mannen wieder einen deutschsprachigen Song integriert. ‘Fliehen’ sorgt für ein kurzes Stutzen, aber im Grunde fügt sich die Nummer gut in die Scheibe ein. Alle anderen Hymnen wie der flotte Opener ‘Trembling Dungeons’, das eingängige ‘Shibuya Nights’ oder das ebenfalls mit Ohrwurmqualitäten glänzende Titelstück kommen gewohnt in englischer Sprache und in ansprechendem Sound-Gewand daher. Leider ist nach 35 Minuten schon wieder Schluss, aber das ist Gemecker auf hohem Niveau. Wer auf die alte Schule schwört, greift sowieso zu. Zumal das Cover aussieht, als wäre ein professioneller Comic-Zeichner in den frühen Achtziger Jahren Amok gelaufen: Kampftiger, Kriegerin, Raumschiff und fremde Planeten – mehr kann man als Fan wirklich nicht verlangen.

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William Shatner holt Dave Lombardo für sein Metal-Album
William Shatner
‘Star Trek’-Lichtgestalt William Shatner bringt sich und sein Heavy Metal-Album mit weiteren großen Namen noch mehr in Stellung.
Für sein kommendes Heavy Metal-Album hatte William Shatner bereits Judas Priest-Frontmann Rob Halford rekrutiert (metal-hammer.de berichtete). Doch damit nicht genug: Die ‘Raumschiff Enterprise’- und ‘Star Trek’-Legende hat sich weitere Unterstützung geholt, um den sonischen Stahl noch kunstfertiger zu schmieden. So konnte der 95-Jährige mit Disturbed-Bassist John Moyer sowie dem ehemaligen Slayer-Schlagzeuger Dave Lombardo zwei wahre Instanzen des Genres gewinnen. Namhafter Support "Neben dem zuvor bestätigten Rob Halford (Judas Priest) offenbart William Shatner jetzt die Verpflichtung von John Moyer von Disturbed, einem der unverkennbarsten und kraftvollsten Bassisten des modernen Hard Rock, sowie von Dave Lombardo, dem ikonischen Drummer, dessen Arbeit mit…
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