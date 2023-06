Das Bang Your Head findet dieses Jahr sowie auch in den kommenden Jahren nicht statt. Die Live-Branche habe sich zuletzt brutal verändert.

Mitte Juli hätten in Balingen beim Bang Your Head unter anderem Helloween, Saxon, Kissin' Dynamite, Dirkschneider und D-A-D spielen sollen. Doch daraus wird leider nichts. Die Veranstalter haben nicht nur die diesjährige Ausgabe des Open Air abgesagt. Im zugehörigen Statement schließen die Organisatoren zudem aus, dass das Event jemals wieder stattfinden wird. Die Gründe hierfür liegen im wirtschaftlichen Bereich. Vor allem die letzten Jahre inklusive der Corona-Pandemie hätten dazu geführt, dass sich vieles im Konzertbereich verteuert habe. "Es fällt schwer, diese Zeilen zu schreiben", schreiben die Festvialmacher. "Doch es geht nicht anders. [...] Wir alleine hatten es leider nicht in der…