Wie so viele Bands durchlebten auch Kiss und Van Halen turbulente Phasen. Anfang der Achtziger konnte sich der im letzten Oktober verstorbene Ace Frehley nicht mehr mit der Musik der Schminke-Rocker identifizieren. Die Unzufriedenheit sowie sein gesteigerter Alkohol- und Drogenmissbrauch führten 1982 schließlich zum Ausstieg des Gitarristen. Unterdessen verschärften sich auch die Konflikte innerhalb von Van Halen.

Kiss-Bassist Gene Simmons spielt eine entscheidende Rolle im Aufstieg von Van Halen. 1976 sah er einen Auftritt der Band und finanzierte daraufhin die Produktion eines Demobandes. Trotz seiner Begeisterung zog sich Simmons schließlich von der Leitung und Produktion von Van Halen zurück, nachdem er auf Widerstand von Paul Stanley und Manager Bill Aucoin aufgrund bestehender Verpflichtungen bei Kiss gestoßen war. Doch 1982 kreuzten sich die Wege der Musiker jedoch erneut.

Abfuhr

Im Interview mit MusicRadar erzählt Simmons, Eddie Van Halen habe ihn wegen zunehmender Spannungen mit David Lee Roth kontaktiert. „Eddie sagte zu mir: ‘Roth macht mich wahnsinnig. Ich halte das nicht mehr aus. Ich muss gehen. Ich weiß, ihr sucht einen Lead-Gitarristen. Wollt ihr mich in der Band haben?’“

Kurz darauf kam der Gitarrist ins Studio – eine Erfahrung, die Simmons aufgrund von Van Halens Jeep ohne Türen und dessen aggressiver Fahrweise als beängstigend beschrieb. Nachdem Eddie Van Halen das neue Kiss-Material gehört hatte, habe er überaus positiv reagiert. Obwohl er die Chance hatte, einen der größten Gitarristen der Rockgeschichte zu rekrutieren, riet Simmons Eddie Van Halen nach eigenen Angaben davon ab, Kiss beizutreten. „Ich sagte: ‘Eddie, eine Band ist schlimmer als eine Ehe, aber bei Van Halen dreht sich alles um dich und um die Gitarre.’“

„Bei Kiss wäre kein Platz für Eddie gewesen“, erklärt Simmons weiter. „Das wäre so gewesen, als würde man Jeff Beck oder Hendrix zu AC/DC holen. Eddie hätte die Band dominiert.“ Rückblickend ist der 76-jährige Bassist überzeugt, moralisch richtig gehandelt zu haben – auch wenn das letztlich zur Trennung von David Lee Roth führte. „Ich liebe Roth – das ist immer noch meine Lieblingsära von Van Halen“, meint Simmons. „Aber man kann sich auch einen anderen Lead-Sänger suchen. Als Sammy Hagar dazukam, wurden sie zu einer größeren Band.“

