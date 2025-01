Van Halen: 41 Jahre 1984

Mit weltweit über zwanzig Millionen verkauften Exemplaren zählt 1984 bis heute zu den größten Erfolgen von Van Halen – trotz der Tatsache, dass das Album die Spitze der Billboard Charts nicht erreichte. Der Grund dafür war kein Geringerer als Michael Jacksons THRILLER (1982), das Van Halen fünf Wochen lang auf Platz zwei verdrängte. Ironischerweise hatte Eddie Van Halen selbst an Jacksons Megaerfolg mitgewirkt, indem er das ikonische Gitarrensolo zu ‘Beat It’ beisteuerte.

Innovativ und massentauglich

Empfehlung der Redaktion Eddie Van Halen wäre lieber Edward genannt worden Hard Rock Anscheinend war Eddie Van Halen unzufrieden damit, wie ihn die Welt nannte - sein richtiger Name wäre ihm lieber gewesen. Das offenbarte nun sein Bruder Alex. 1984 markierte den Beginn einer neuen musikalischen Ausrichtung: weg vom klassischen Hard Rock, hin zu einer stärkeren Integration von Keyboards und Synthesizern. Diese Entwicklung spiegelt sich besonders in der Hit-Single ‘Jump’ wider. Eddie Van Halen hatte das markante Keyboard-Riff bereits Jahre zuvor geschrieben; Frontmann David Lee Roth hatte es allerdings immer wieder abgelehnt. Erst nachdem Eddie das Lied im eigenen Heimstudio aufnahm, schrieb Roth den Text – inspiriert von der Beobachtung eines Mannes, der drohte, von einem Dach zu springen.

Eddies Heimstudio „5150“, benannt nach dem Polizeicode für einen entlaufenen Geisteskranken, wurde zum kreativen Epizentrum von 1984. Hier konnte der Gitarrist frei experimentieren, ohne Einschränkungen durch Produzent Ted Templeman oder Roth, die skeptisch gegenüber der verstärkten Nutzung von Keyboards waren. Gemeinsam mit Ton-Ingenieur Donn Landee erschuf er ein Album, das musikalisch innovativ und gleichzeitig massenkompatibel war.

Was die Platte zusätzlich auszeichnet, ist die Tatsache, dass einige Songs tief in die Geschichte von Van Halen reichen. ‘House Of Pain’ etwa stammt aus den Club-Tagen der Siebziger Jahre, während Teile von ‘Girl Gone Bad’ bereits 1982 auf der Tour gespielt wurden. Eddie entwickelte viele dieser Ideen in spontanen Jamsessions, wobei Alex Van Halen und Michael Anthony den rohen musikalischen Ideen eine solide Grundlage gaben. Dennoch wirkt 1984 nicht wie eine Sammlung alter Fragmente, sondern wie ein durchdachtes Werk, das den Nerv der Zeit traf.

Roth verlässt Van Halen

Empfehlung der Redaktion Van Halen haben drei oder vier Alben auf Halde Hard Rock Wenn alles gut läuft, bekommen wir womöglich irgendwann unveröffentlichtes Liedgut aus der Feder von Eddie Van Halen zu hören. Der Erfolg von 1984 war unübersehbar. Rund zwei Monate nach seiner Veröffentlichung erhielt die CD Platin; Ende Oktober wurde sie sogar mit Vierfach- und im Januar 1985 sogar mit Fünffach-Platin ausgezeichnet. Doch der Triumph war von internen Spannungen überschattet. Roth war unzufrieden mit der musikalischen Ausrichtung der Band. Zudem fühlte er sich von den Van Halen-Brüdern ausgeschlossen, die sich zunehmend in das „5150“-Studio zurückzogen. Diese Konflikte führten zum Ausstieg des Sängers am 1. April 1985 und zur Einstellung von Sammy Hagar. Van Halen kehrten schließlich 2011 mit Roth ins Studio zurück, um ihr erstes gemeinsames Werk seit 1984 aufzunehmen. Nach der Versöhnung mit der Band im Jahr 2007 veröffentlichten sie im Februar 2012 das Werk unter dem Titel A DIFFERENT KIND OF TRUTH.

Heute, 41 Jahre nach seiner Veröffentlichung, bleibt 1984 ein Höhepunkt in der Rock-Geschichte. Es ist ein Album, das die Grenzen zwischen Hard Rock und Pop auflöste und Van Halen zu Legenden machte.

