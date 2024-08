Das magische Zwischenwasser-Elixir ist beim W:O:A mittlerweile Kult – und mit ihm könnt ihr nun sogar letzte Wacken-Tickets gewinnen.

Vom 31. Juli bis 3. August 2024 ist es wieder soweit: Dann trifft sich die internationale Metal-Szene im beschaulichen Wacken, um gemeinsam zu Bands wie Amon Amarth, In Extremo und Blind Guardian zu rocken. Damit ihr trotz Feiern fit durchs Wacken Open Air kommt, hat Gerolsteiner auch wieder sein beliebtes Zwischenwasser-Elixir für alle Metalheads am Start – und 2024 gibt es die Flaschen in einer speziellen Sonderedition mit einem genialen Artwork von Andreas Marschall, dem Illustrator von einigen der größten Metalalben aller Zeiten. Das Zwischenwasser-Elixir in der Special Edition Marschall hat bereits die Plattencover von Bands wie Blind Guardian, Kreator,…