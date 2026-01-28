Cemetery Skyline werden im Mai 2026 in Deutschland auf große Tour gehen. Die Band, bestehend aus Mikael Stanne (Gesang), Markus Vanhala (Gitarre), Santeri Kallio (Keyboard), Victor Brandt (Bass) und Vesa Ranta (Schlagzeug), hat sich zusammengefunden, um ihre Erfahrungen in einem melodischen und melancholischen Rock-Projekt zu vereinen.

Cemetery Skyline präsentieren ihr Debütalbum NORDIC GOTHIC, das über fast vier Jahre hinweg entstanden ist. Die Musik kombiniert Goth Rock, melodische, dunkle Klänge mit schweren Gitarren und klare, elegante Gesangslinien von Mikael Stanne. Die Texte thematisieren dunkle nordische Atmosphäre, Einsamkeit und skandinavischen Gothic-Lebensstil.

Die anstehende Deutschlandtournee wird eine bedeutende Etappe für Cemetery Skyline darstellen. Die Band plant sechs exklusive Shows, die mehr als nur Konzerte sind; sie sind die Einführung in ein neues Kapitel für die Musiker und die Fans.

METAL HAMMER präsentiert:

Cemetery Skyline – Tour 2026

15.05. Hamburg, Bahnhof Pauli

16.05. Berlin, Hole44

18.05. München, Backstage

20.05. Stuttgart, Im Wizemann

21.05. Frankfurt, Das Bett

22.05. Essen, Turock

Karten zur Tour unter www.metal-hammer.de/tickets.

