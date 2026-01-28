Toggle menu

METAL HAMMER präsentiert: Cemetery Skyline

Cemetery Skyline
Foto: Sam Jamsen. All rights reserved.
von
Im Mai 2026 kommen Cemetery Skyline auf große Tour. darunter auch sechs termine in Deutschland. Präsentiert von METAL HAMMER!
Jetzt neu: Metal Hammer Shop – eigener Merch & Band-Artikel

Cemetery Skyline werden im Mai 2026 in Deutschland auf große Tour gehen. Die Band, bestehend aus Mikael Stanne (Gesang), Markus Vanhala (Gitarre), Santeri Kallio (Keyboard), Victor Brandt (Bass) und Vesa Ranta (Schlagzeug), hat sich zusammengefunden, um ihre Erfahrungen in einem melodischen und melancholischen Rock-Projekt zu vereinen.

Cemetery Skyline präsentieren ihr Debütalbum NORDIC GOTHIC, das über fast vier Jahre hinweg entstanden ist. Die Musik kombiniert Goth Rock, melodische, dunkle Klänge mit schweren Gitarren und klare, elegante Gesangslinien von Mikael Stanne. Die Texte thematisieren dunkle nordische Atmosphäre, Einsamkeit und skandinavischen Gothic-Lebensstil.

Die anstehende Deutschlandtournee wird eine bedeutende Etappe für Cemetery Skyline darstellen. Die Band plant sechs exklusive Shows, die mehr als nur Konzerte sind; sie sind die Einführung in ein neues Kapitel für die Musiker und die Fans.

METAL HAMMER präsentiert:

Cemetery Skyline – Tour 2026

  • 15.05. Hamburg, Bahnhof Pauli
  • 16.05. Berlin, Hole44
  • 18.05. München, Backstage
  • 20.05. Stuttgart, Im Wizemann
  • 21.05. Frankfurt, Das Bett
  • 22.05. Essen, Turock

Karten zur Tour unter www.metal-hammer.de/tickets.

Thomas Sonder schreibt freiberuflich unter anderem für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

Cemetery Skyline Live Markus Vanhala Mikael Stanne NORDIC GOTHIC Santeri Kallio Tour 2026 Tournee Vesa Ranta Victor Brandt
