Auch nach mehr als drei Jahrzehnten, die seit der Veröffentlichung ihres legendären Debütalbums BURN MY EYES vergangen sind, gehören die kalifornischen Metal-Giganten Machine Head zu den vitalsten und erfolgreichsten Formationen in der Historie des globalen Thrash Metal.

Stilistisch stets am Puls der Gegenwart, zugleich signifikant eigenständig und damit absolut zeitlos, hat sich das Quartett trotz seiner kompromisslosen, massiv grollenden Sound-Ästhetik gleich mit dem ersten Album in die Herzen und in die Topstar-Liga der weltweiten Metal-Gemeinde gespielt – und behauptet diesen exponierten Status seither mit jedem weiteren Album. Hierzulande sogar in besonderem Maße, denn auch ihr aktuelles, im vergangenen April erschienenes elftes Album UNATØNED kletterte wie schon seine vier Vorgänger bis in die Top Ten der deutschen Album-Charts.

Nachdem die Band bei ihrem letzten Europa-Besuch im Jahr 2024 zwischen zahlreichen Festival-Engagements nur eine einzige, im Handumdrehen restlos ausverkaufte Clubshow in Deutschland spielte, bieten sie auf ihrer kommenden Tournee das volle Verwöhnprogramm für ihre langjährigen Fans: Zwischen dem 13. April und dem 8. Mai 2026 kommen sie für gleich acht Konzerte in Hamburg, Berlin, Zwickau, München, Saarbrücken, Ludwigsburg, Wiesbaden und Köln zu uns – ohne Special Guests, ganz intim als „An Evening With …“-Shows.

METAL HAMMER präsentiert:

An Evening With… Machine Head – Tour 2026

13.04. Hamburg, Inselpark Arena

18.04. Berlin, Columbiahalle

20.04. München, TonHalle

04.05. Saarbrücken, Saarlandhalle

06.05. Ludwigsburg, MHPArena

07.05. Wiesbaden, Schlachthof

08.05. Köln, Palladium

Tickets unter www.metal-hammer.de/tickets (ab 28.11., 10 Uhr)

