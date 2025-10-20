Toggle menu

METAL HAMMER präsentiert: Lord Of The Lost

Lord Of The Lost
Lord Of The Lost, M'era Luna Festival 2025, Hildesheim
Foto: Birger Treimer. All rights reserved.
von
Lord Of The Lost geben Anfang Mai 2026 zusammen mit Dogma und League Of Distortion drei Konzerttermine in Deutschland.
Auch interessant

Lord-Of-Tour-2026

METAL HAMMER präsentiert:

Lord Of The Lost + Dogma + League Of Distortion – Tour 2026

  • 07.05. Herford, X
  • 08.05. Köln, Carlswerk
  • 09.05. Stuttgart, LKA/Longhorn
Tickets unter www.metal-hammer.de/tickets (ab 24.10., 12 Uhr)


