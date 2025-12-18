Toggle menu

Die besten Death-/Deathcore-/Melodic Death-/Grind-Alben 2025

Die besten Death-/Deathcore-/Melodic Death-/Grind-Alben 2025

  • 01-Orbit Culture
    1. Orbit Culture DEATH ABOVE LIVE
  • 02-behemoth
    2. Behemoth THE SHIT OV GOD
  • 03-arch-enemy
    3. Arch Enemy BLOOD DYNASTY
  • 04-1914
    4. 1914 VIRIBUS UNITIS
  • 05-halo-effect
    5. The Halo Effect MARCH OF THE UNHEARD
  • 06-lorna
    6. Lorna Shore I FEEL THE EVERBLACK FESTERING WITHIN ME
    7. Benediction RAVAGE OF EMPIRES
  • 08-baest-08
    8. Baest COLOSSAL
  • 09-whitechapel
    9. Whitechapel HYMNS IN DISSONANCE
  • 10-deserted
    10. Deserted Fear VEINS OF FIR
Den kompletten ultimativen Jahresrockblick gibt es brandheiß und druckfrisch in der aktuellen METAL HAMMER-Januarausgabe!
Sämtliche Bestenlisten findet ihr in der aktuellen METAL HAMMER-Januarausgabe. Ihr bekommt METAL HAMMER 01/2026 am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo!

