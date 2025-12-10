Toggle menu

Die METAL HAMMER-Januarausgabe 2026: Kreator, Alter Bridge, Jahresrockblick u.a.

MH0126_Kreator_TitelQuer
Foto: METAL HAMMER. All rights reserved.
von
In der Titel-Story der Januarausgabe beschäftigen wir uns umfassend mit dem neuem Kreator-Album. Dazu weitere Interviews, Live-Berichte und vieles mehr.
Kreator

Das Kreator-Jahr 2025 mit Band-Dokumentation und Autobiografie geht zu Ende, doch ein neues zeichnet sich bereits am Horizont ab: Es beginnt mit der Veröffentlichung des neuen Studioalbums KRUSHERS OF THE WORLD, das in Kürze auch live vorgestellt wird. Katrin Riedl traf Mille Petrozza und Frédéric Leclercq in Berlin, um über Empowerment und Stoizismus zu diskutieren, ihnen aber auch beim Vinyl-Shopping über die Schulter zu schauen. Die Kür bildet eine exklusive 7“.

MH_Kreator_2026_VinylRecord_MockUp_hoch

Nur zusammen mit der nächsten METAL HAMMER-Ausgabe (01/2026) erwartet euch eine exklusive Kreator-Vinyl-7″. Die brandneue Single ‘Satanic Anarchy’ gibt es hier zuerst in physischer Form, die extra angefertigte Aufnahme von ‘Strongest Of The Strong’ live vom METAL HAMMER PARADISE 2023 auf der B-Seite bekommt ihr nirgends sonst zu hören! Begleitet wird die Schallplatte in METAL HAMMER-Ausgabe 01/2026 von einer umfangreichen Kreator-Titel-Story. Diese Kreator-Vinylschallplatte ist ein echtes Sammlerstück und ab 12.12.2025 nur zusammen mit METAL HAMMER-Ausgabe 01/2026 im Handel erhältlich. Sichert euch schon jetzt euer Exemplar, indem ihr Heft und Vinyl portofrei nach Hause bestellt. Exklusiv im METAL HAMMER-Online Shop und nur solange der Vorrat reicht!

Alter Bridge

Zusammen mit Sänger Myles Kennedy analysiert Frank Thießies das Anfang Januar kommende ALTER BRIDGE.

Beyond The Black

Tamara Jungmann sprach mit Jennifer Haben und Chris Hermsdörfer über die neue Platte BREAK THE SILENCE.

Metal-Brettspiele

In diesem kleinen Special stellt euch Matthias Weckmann die neuesten Metal-Brettspiele als Geschenkideen vor.

Jahresrockblick

In unserem Rückblick auf 2025 küren wir das Album des Jahres, die Besten aller Genres und persönliche Favoriten.

Live

Helloween, Halestorm, Perturbator, Arch Enemy, Sabaton, Hanabie., Saltatio Mortis, KatatoniaKillswitch Engage

Sonderbeilagen

METAL HAMMER Maximum Metal Vol. 301: Core Fest Special. METAL HAMMER ist Medienpartner des Core Fest 2026! Um euch einen ersten Vorgeschmack zu geben, haben wir für unsere Abonnentinnen und Abonnenten einen exklusiven Sampler mit den ersten Bands aus dem 2026er-Line-up zusammengestellt. Darunter Alpha Wolf, Thrown, Elwood Stray und einige mehr.

Themen

01/2026 7" Januar 2026 Januarausgabe kreator neue Ausgabe Vinylbeilage
