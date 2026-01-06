Toggle menu

Haken trennen sich von Gitarrist und Bassist

Haken @ Basinfirefest 2023, 25.6.2023
Haken @ Basinfirefest 2023, 25.6.2023
Foto: Daniela Adelfinger. All rights reserved.
von
Die Progressive Metal-Band Haken trennt sich überraschend von Gitarrist Charlie Griffiths und Bassist Conner Green.
Die britischen Progressive-Metaller Haken haben überraschend die Trennung von Charlie Griffiths (Gitarre) und Conner Green (Bass) bekannt gegeben. Die Band offenbarte den Personalwechsel in einem kurzen Statement auf Social Media. Zudem kündigte sie neue Musik für dieses Jahr an.

Traurige Neuigkeit

Haken informieren: „Mit schweren Herzen geben wir bekannt, dass Charlie Griffiths und Conner Green Haken verlassen müssen. Wir sind unglaublich dankbar für die Zeit, die wir gemeinsam damit verbracht haben, Musik zu machen, die Welt zu bereisen und Dinge zu erreichen, von denen wir dachten, sie seien unmöglich. 

Sowohl Charlie als auch Conner sind als Musiker und Individuen unersetzlich und haben so viel gegeben, um die Band zu dem zu machen, was sie heute ist. Wir können ihnen nicht genug danken, aber wir wüschen ihnen alles Gute für jegliche zukünftige Vorhaben. Sie werden immer ein Teil der Haken-Familie sein. Dieses Jahr gibt es neue Musik.“

Abschied

Gitarrist Charlie Griffiths, der seit 2008 Teil der Band war, ergänzt auf Instagram: „Ich kann nun bestätigen, dass die Gerüchte leider wahr sind. Eure Unterstützung über die letzten 15 Jahre war großartig, und ich werde es vermissen, für euch alle zu spielen. Lasst uns abwarten, was die Zukunft bereithält! Alles Gute an alle.“

Vom nun ehemaligen Bassisten der Band, Conner Green, liegt noch kein öffentliches Statement vor. Das Instagram-Profil des Musikers ist nicht öffentlich einsehbar. Green war seit 2014 Teil der Prog-Formation und ersetzte damals Bassist Thomas MacLean. Wer anstelle der beiden Musiker bei Haken spielen soll, wurde noch nicht offenbart.

Im Mai 2025 veröffentlichten die Briten ihr Livealbum LIVEFORMS: AN EVENING WITH HAKEN. Darauf ist auch ihr aktuellstes Studioalbum FAUNA (2023) in voller Länge zu hören. Zuletzt mussten Haken ihr Konzert beim Euroblast-Festival im September absagen, sowie ihre Auftritte im Vereinigten Königreich im Vorprogramm von Coheed And Cambria. Gründe wurden auch damals nicht genannt.


