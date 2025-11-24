Nach 13 Jahren müssen sich Angra einen neuen Sänger suchen. Fabio Lione (unter anderem Athena XIX, Ex-Rhapsody Of Fire) verlässt den Posten am Mikrofon ohne nähere Erläuterung. Wahrscheinlich ist jedoch, dass sich der Italiener anderen Projekten zuwendet. Den Abgang des Sängers gab die brasilianische Power Metal-Formation „mit tiefer Dankbarkeit und Bewunderung“ via Social Media bekannt.

Viele Emotionen, aber keine Erklärung

In der offiziellen Stellungnahme schreiben Angra: „Fabio ist ein außergewöhnlicher Sänger und ein bemerkenswerter Mensch, der mit seinem Ausdruck, seiner künstlerischen Sensibilität und seiner Stimme, die das Publikum weltweit zu bewegen und zu beeindrucken vermochte, unsere Geschichte geprägt hat.“ Fernab seiner Heimat sei Liones Einsatz „stets professionell, leidenschaftlich und großzügig“ gewesen.

Ein Grund für die Trennung ist nirgends im Text zu finden. Allerdings hat sich der Sänger erst 2024 mit ehemaligen Rhapsody Of Fire-Kollegen zu Fabio Liones Dawn Of Victory (benannt nach dem 2000er-Album von Rhapsody Of Fire) zusammengeschlossen. Mit diesem Projekt standen und stehen einige Termine an.

Weiterhin heißt es im Statement von Angra: „Er liegt uns allen sehr am Herzen, und seine Anwesenheit hat jeden, der mit ihm arbeiten oder ihn kennenlernen durfte, tief beeindruckt. Sein Vermächtnis bei Angra wird durch die Musik, die wir gemeinsam geschaffen haben, und unsere gemeinsame Zeit auf Tour und im Leben für immer in Erinnerung bleiben.“ Schließlich wünscht die Band „ihm viel Erfolg und alles Gute für die nächsten Abschnitte seines Weges. Wir sind ihm von Herzen dankbar für jedes Jahr seines Engagements und die gemeinsamen Erinnerungen. Unsere Bewunderung bleibt ungebrochen, und unsere Türen stehen ihm jederzeit offen.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Fabio Liones Abschied soll kommendes Jahr noch groß begangen werden. Am 26. April findet in São Paulo das Bangers Open Air Festival statt. Dafür haben Angra eine Reunionshow in der Besetzung ihres Albums REBIRTH (2001) bekanntgegeben. Neben dem aktuellen Line-up – inklusive Lione – sollen dessen Vorgänger Eduardo Falaschi, der damalige Schlagzeuger Aquiles Priester und Gitarrist Kiko Loureiro mit von der Partie sein. Loureiro verließ Angra 2015, um Chris Broderick bei Megadeth zu ersetzen.

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.