Nazareth trennen sich von Sänger Carl Sentance

Carl Sentance mit Nazareth am 2. Dezember 2025 in der Szene Wien
Carl Sentance mit Nazareth am 2. Dezember 2025 in der Szene Wien
Foto: Getty Images, Manfred Schmid. All rights reserved.
von
Nazareth haben den Mann am Mikrofon ausgetauscht: Carl Sentance ist raus, ein Nachfolger steht schon fest.
Kurz bevor die christliche Welt die Geburt Jesus’ von Nazareth feiert, gibt es neue personelle Entwicklungen bei Nazareth. Carl Sentance ist nicht mehr der Sänger der Hard Rock-Formation. Die Schotten haben allerdings bereits einen neuen Frontmann installiert: Neuer Mann am Mikrofon ist Gianni Pontillo.

Lasst euch überraschen

„Carl Sentance und Nazareth sind an den Punkt gelangt, dass sich die Wege trennen“, lässt Gründungsbassist Pete Agnew über die Sozialen Medien ausrichten. „Er ist nicht länger in der Band. Wir würden euch jetzt gerne unseren neuen Lead-Sänger Gianni Pontillo vorstellen. Jene, die Gianni gehört und gesehen haben, werden bereits wissen, was für eine unglaubliche Stimme er hat.

Und auf jene von euch, die ihn noch nicht gehört und gesehen haben, wartet eine wundervolle Überraschung, wenn ihr uns 2026 live sehen werdet. Nächstes Jahr wird eines der arbeitsreichsten in der Geschichte von Nazareth. Also bestehen gute Chancen, die neue Besetzung zu erleben. Und wir können es nicht erwarten, euch die Fähigkeiten dieses Mannes vorzuführen.“

Umtriebiger Neuling

Erst kürzlich haben Nazareth ihre „Bending The Rules Tour 2025“ abgeschlossen, welche unter dem Motto „Celebrating 50 Years Of Love Hurts“ stand. Die letzte Show der Konzertreise ging am 17. Dezember 2025 in der Berliner Uber Eats Music Hall über die Live-Bühne.

Pontillo hat zuvor bei unter anderem Pure Inc., The Order und Souls Revival Musik gemacht. Des Weiteren fungiert Gianni weiterhin als Sänger der Heavy-Metaller Victory um den ehemaligen Accept-Gitarristen Herman Frank. Darüber hinaus hat er seit 2023 mit Pontillo & The Vintage Crew seine eigene Band.

Carl Sentance seinerseits stieß 2015 als Nachfolger von Originalsänger Dan McCafferty zu Nazareth, welcher sich aufgrund von gesundheitlichen Problemen zurückgezogen hatte. McCafferty litt an der chronisch obstruktiven Lungenerkrankung, an der er am 8. November 2022 verstarb.


Themen

Carl Sentance Frontmann Gianni Pontillo Nazareth Sänger Trennung
