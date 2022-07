Devin Townsend kündigt seine "Lightwork European Tour" an. Fünf Konzerte in Deutschland im März 2023 sind bestätigt. METAL HAMMER präsentiert!

Da Devin Townsend auf Tour mit Dream Theater ging, mussten die für April & Mai 2022 geplanten Termine leider verschoben werden. Nun wurden endlich die Ersatztermine bekannt gegeben. Bereits gekaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit."Hallo zusammen, hier ist Devin. So absurd es in der heutigen Zeit auch klingen mag, ich bin (vorsichtig) erfreut, eine Tour mit Dream Theater anzukündigen. In den letzten Jahren habe ich mich in der Gesellschaft dieser Jungs wiedergefunden, und ich halte sie für gute Leute und natürlich für eine Monsterband. Ich freue mich darauf, Sachen aus den zahlreichen neuen Veröffentlichungen zu spielen, die in Kürze erscheinen werden,…