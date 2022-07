Pantera: Reunion-Tour 2023 bestätigt

Laut der amerikanischen Nachrichtenseite Billboard werden die überlebenden Mitglieder von Pantera nächstes Jahr auf Reunion-Tour gehen. Sänger Philip Anselmo und Bassist Rex Brown haben bereits bei Artist Group International unterschrieben. Dennis Arfa und Peter Pappalardo sind die verantwortlichen Agenten. „Wir sind begeistert, mit solch einer kultigen Band zu arbeiten und ihre Musik den Fans wieder näherzubringen“, sagte Pappalardo.

Pantera 2023: Kein Zakk Wylde

Im April 2021 äußerte Rex noch seine Bedenken: „Wenn man die anderen Jungs nicht in der Band hat, wird es nicht gleich klingen“, sagte er. „Es müsste genau so sein wie früher, sonst würde ich es nicht machen. Es wäre nur eine Hommage.“ Auf die Frage nach einer Reunion mit Zakk Wylde anstelle des verstorbenen Pantera-Gitarristen „Dimebag“ Darrell Abbott, bot Rex an: „Es wird zur Sprache kommen, und es wird nicht Zakk Wylde sein, das garantiere ich dir. Ich habe es nur in den Raum gestellt, damit wir es hinter uns lassen können.“

Zakk Wylde wäre gern dabei

Auch Zakk stand der Idee offen gegenüber und sagte im Oktober 2019: „Als Vinnie noch da war, haben sie darüber gesprochen. Jede Nacht, in der ich mit Ozz spiele, ehren wir Saint Rhoads [den verstorbenen Ozzy-Gitarristen Randy Rhoads]. Wir halten seine Musik am Leben.“ Weiter führt er aus: „Wenn Led Zeppelin aufhören und Jason Bonham Schlagzeug spielt, ersetzt niemand seinen Vater. Es ist mehr eine Hommage – sie sind legendäre Typen.“

