auch interessant

Vor mittlerweile 15 Jahren entschied sich Schlagzeuger Mike Portnoy, sich von Dream Theater zu trennen. Als Portnoy 2023 der Band wieder beitrat, fühle es sich jedoch – zumindest für Gitarrist John Petrucci – so an, als wäre er nie weggewesen. Das offenbarte Petrucci vor Kurzem in einem Interview mit John „The Metal Mailman“.

„Wir haben so viel erreicht. Nicht nur in den letzten 15 Jahren, sondern in unseren gesamten 40 Jahren als Band. Es ist verrückt, dass wir eine 40-Jahre-Jubiläumstournee machen. Aber dass Mike zurückkam, war so, als hätten wir nichts verpasst. Er ist einfach unser Kumpel und unser Bruder, und es ist ein tolles Gefühl, ihn wieder bei uns zu haben. Und wenn wir wieder zusammen auf der Bühne stehen, spürt man die Energie und die Chemie so offensichtlich. Man sieht ins Publikum, und die Leute lieben es. Also, ja, es ist ziemlich fantastisch.“

Egal, ob Studio oder Tour

Neben Mike Portnoys Wiedereinstieg äußerte sich John Petrucci auch zu seinen eigenen Erfahrungen mit Dream Theater. Auf die Frage, ob er lieber im Studio oder auf Tour wäre, antwortet Petrucci Folgendes:

Empfehlung der Redaktion Jordan Rudess über Mike Portnoys Rückkehr zu Dream Theater Progressive Metal Einen Monat, nachdem PARASOMNIA erschienen ist, spricht Jordan Rudess über den Einfluss, den Mike Portnoys Rückkehr auf Dream Theater hatte. „Ehrlich gesagt, ich liebe beides. Ich könnte im Studio leben. Ich liebe diese Umgebung. Ich liebe es, kreativ zu sein und die ganze Atmosphäre, einfach nur mit den Jungs in einem eigenen Raum zu sein. Oder auch wenn man alleine mit dem Tontechniker ist und Spaß daran hat, Sounds aufzunehmen und zu spielen. Ich könnte buchstäblich im Studio leben. Aber wenn ich dann auf Tour bin, gibt es nichts Besseres als die Liveperformance, die Interaktion, die Herausforderung, diese Sachen live zu spielen und alles im Griff zu haben. Und dann tourt man durch die Welt, sieht tolle Orte, man reist, und das ist auch eine wunderbare Sache. Also liebe ich irgendwie alles davon. Es ist großartig.“

Dream Theaters sechstes Studioalbum PARASOMNIA erschien am 7. Februar 2025 über Insideout Music. Das Album ist die Dream Theaters erste Veröffentlichung mit Mike Portnoy seit BLACK CLOUDS & SILVER LININGS (2009).

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.