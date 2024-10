James Hetfield: Wir wollen keine Greatest Hits-Band sein

James Hetfield hat in einer der jüngsten Ausgaben des Band-eigenen Podcasts ‘The Metallica Report’ betont, dass die Thrash-Legenden nicht zu einer Musikgruppe verkommen will, die live nur ihre größten Hits spielt. Viel mehr wollen die „Four Horsemen“ ihr Publikum auch mit neuen Stücken herausfordern.

Konkret ging es darum, welche Lehren James Hetfield aus den 2023 und 2024 stattgefundenen Konzerten der „M72“-Welttournee für jene Shows im kommenden Jahr mitnimmt. „Die Zuversicht und die Tatsache, dass das 72 SEASONS-Album gut angenommen wird, und ein paar der Lieder, die wir live spielen, funktionieren und sie sich nahtlos in unsere Back-Katalog und alle Alben, die wir haben, einfügen. Wir haben keine Angst davor, aber übertreiben es dabei auch nicht. Natürlich wissen wir, dass die Leute das Best Of hören wollen.

Doch man muss sie auch dazu herausfordern, sich manche der neuen Sachen anzuhören. Denn sicher wollen wir nicht eine Vermächtnis-Band sein, die nur ihre Greatest Hits spielt — und das war es dann. Es ist alles ein Teil davon.“ Des Weiteren führt James Hetfield eine bestimmte Gelassenheit an, die Metallica auf der Bühne verspüren. So weiß das Quartett: „Alle Fehler sind Teil der Show. Das ist Teil dessen, was wir uns sagen, bevor wir rausgehen: Fehler machen nichts. Und es sind auch keine Fehler. Dieses Wort ist echt irgendwie lächerlich. Es ist nur eine gewisse Art, wie wir an diesem Abend spielen. Jeder kann genießen, was auch immer in diesem Moment passiert.“

