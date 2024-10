Laut James Hetfield lebt Cliff Burton in den Herzen der Metallica-Mitglieder weiter, die ihn auch heute noch im Geiste zu Rate ziehen.

Der Todestag des legendären Metallica-Bassisten Cliff Burton jährte sich am 27. September 2024 zum 38. Mal. Insofern war vorherzusehen, dass sich die Formation damit beschäftigt. So sprach Rhythmusgitarrist und Sänger James Hetfield im ‘The Metallica Report’ über seinen einstigen Band-Kollegen. Was würde Cliff tun? Auf die Frage, ob "Papa Het" noch den Einfluss von Cliff Burton in seinem Songwriting spürt, gab der 61-Jährige an: "Absolut. Cliff liebt in uns allen weiter. Die Art und Weise, auf die er in mir weiterlebt, ist, dass ich ihn fragen darf: 'Cliff, was wäre wirklich cool hier?' Und das mache ich. Ich schätze ihn so…