Metallica trotzen den Regenmassen

Foto: Screenshot via YouTube, MetallicaTV. All rights reserved.

Einen leidenschaftlichen Musiker bringt so leicht nichts aus dem Spiel. Deswegen ließen sich Metallica bei ihrem Gig in Manchester in England auch nicht von den Wassermassen beirren, die sie während ihrer Show überströmten.

Die Band spielte im Rahmen ihrer WorldWired-Tournee im Etihad Stadium, der Heimspielstätte des Fußballvereins Manchester City. Die Performance zu ihrem Klassiker ‘Master Of Puppets’ gipfelte in einem Kampf gegen das Wetter, was man dem Stück jedoch nicht anhörte, da die Metal-Helden das Ganze äußerst souverän meisterten.

Seht hier die regenreiche Performance zu ‘Master Of Puppets’: