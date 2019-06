Ex-Angra-Sänger André Matos gestorben

Vor rund einer Woche verstarb der The Prodigy-Frontmann mit nur 49 Jahren. Neue Details zur Todesursache haben ein offenes Ergebnis zur Folge.

Update: Nachdem vor einigen Wochen bestätigt wurde, dass der The Prodigy-Frontmann Keith Flint sich erhängt hat, liegen nun die Ergebnisse der Toxikologie-Untersuchung vor. Die Gerichtsmedizinerin, Linda Calder, erzählte The Guardian gegenüber, dass bei dem Tod des Sänger vor zwei Monaten unbekannte Mengen an Kokain, Alkohol und Codein eine Rolle gespielt haben. Die leitende Gerichtsmedizinerin, Caroline Beasley-Murray sagte, dass es nicht genügend Beweise dafür gebe, dass der Musiker sich selbst getötet hat. "Wir werden nie genau wissen, was zu diesem Zeitpunkt in seinem Kopf vorging", erzählte sie. "Ich habe Selbstmord in Betracht gezogen. Um diese Ursache als solches festzuhalten, hätte ich…