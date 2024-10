Seit 60 Jahren ist Alice Cooper nun schon im Musikgeschäft. Politik hat seiner Meinung nach dort nichts verloren – außer in satirischer Form.

Während viele Künstler ihre Plattform nutzen, um ihre politische Meinung zu äußern, hat Alice Cooper eine komplett andere Herangehensweise. Zurzeit tourt die Schock-Rock-Legende durch die USA, bevor im Herbst einige Termine in Deutschland anstehen. Derweil läuft in Coopers Heimat die Präsidentschaftswahl auf Hochtouren. „Alice For President“ Seit 1972 der Song ‘Elected’ veröffentlicht wurde, kandidiert Cooper in jedem Wahljahr auf satirische Weise selbst für das Amt des US-Präsidenten. So auch dieses Jahr. In einem „Kampagnen“-Video, das vor wenigen Wochen veröffentlicht wurde, heißt es: „Ich bin Alice Cooper, und ich bin ein unruhiger Mann für unruhige Zeiten. Ich habe absolut keine Ahnung,…