Seit der Gründung 1982 gab es mehrere Änderungen in der Besetzung von Corrosion Of Conformity. Einzige Konstante ist seit jeher Gitarrist Woody Weatherman. Frontmann Pepper Keenan stieß erst 1989 zur Band. Gründungsmitglied und Bassist Mike Dean gab im September 2024 seinen Ausstieg bekannt. Seinen Platz hat seitdem Bobby Landgraf (Down, Bass-Tech bei Pantera) inne.

Nachdem Mitbegründer und Schlagzeuger Reed Mullin im Januar 2020 verstorben war, saß zunächst Stanton Moore erneut an den Trommeln (er war bereits 2005 eingesprungen). In dieser Besetzung entstand zuletzt das Doppelalbum GOOD GOD / BAAD MAN, das am 3. April erscheinen wird. Bei der anschließenden Tournee wird jedoch nicht Moore am Schlagzeug sitzen. In einem kürzlich veröffentlichten Video stellen Corrosion Of Conformity Nick Shabatura als neuen Drummer vor.

Verlust und Gewinn

Aufgrund der bevorstehenden Veröffentlichung gibt Woody Weatherman derzeit zahlreiche Interviews. Im Gespräch mit This Day In Metal schweift der Gitarrist gedanklich zu seinem Freund Reed Mullin, den er bereits in der Highschool kennenlernte. „Sein Tod war ein immenser Verlust. Er kam nicht völlig unerwartet – er hatte gesundheitliche Probleme und so –, aber es war ein schwerer Schlag. Wenn man einen Bruder wie ihn verliert, ist das immer hart.“

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Auch habe er das Gefühl, dass Mullins Geist auf dem neuen Album spürbar ist, da Stanton Moore eine ähnliche Spielweise an den Tag legte. Dadurch sei Reed Mullin „immer noch irgendwie bei uns.“ Zudem sei die Band mehr als die Summe der einzelnen Mitglieder – „wir sind eine Familie.“

Zu dieser Familie gehört seit Neuestem auch Nick Shabatura. Gegenüber Laughingmonkeymusic gibt Weatherman an, dass Shabatura Stanton Moore jedoch nicht zur Gänze ersetzen wird: „Er wird unser Tour-Schlagzeuger sein.“ Dies ließ bereits eine Aussage von Moore nach der Bekanntgabe vermuten, als er schrieb: „Der Plan war immer, dass ich mit den Jungs diese Platte aufnehme und dann jemanden für die Tour suche. Wir haben ihn gefunden.“ Woody Weatherman erklärt darüber hinaus, dass alle Beteiligten äußerst zufrieden mit dem Neuzugang am Schlagzeug sind. Nick Shabatura sei „genau der Richtige für die Tour. Er ist echt klasse.“

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