Bei Veil Of Maya setzt sich der Schwund fort. Nachdem sich die Progressive Metalcore-Formation aus Chicago im Herbst 2024 offiziell selbst auf Eis gelegt hat, nachdem Marc Okubo ein Engagement als Live-Gitarrist bei Falling In Reverse angenommen hatte, gibt es weitere personellen Neuigkeiten. So schrumpft die Gruppe auf dem Papier zu einem Trio, weil Frontmann Lukas Magyar seinen Hut nimmt.

Viele Fragezeichen

Magyar hat allerdings bei Weitem nicht abgeschlossen mit dem Musik-Business. Der Sänger bringt sich vielmehr seit einiger Zeit bei seiner neuen Band Sifyn ein (siehe das Musikvideo unten), was er kürzlich noch damit untermauert hat, dass er sämtliche Bezüge zu Veil Of Maya von seiner Instagram-Seite entfernt hat. Des Weiteren bestätigte der US-Amerikaner seinen Ausstieg in den Kommentaren.

Denn wie The PRP berichtet, hat Lukas auf die Frage eines Fans geantwortet, der wissen wollte: „Bedeutet dies, dass wir Veil Of Maya wahrscheinlich nicht mehr wiedersehen werden?“ Darauf entgegnete Magyar: „Wenn ihr das tut, wird es nicht mit mir sein. Ich habe mich entschieden, getrennte Wege zu gehen und mich auf Sifyn zu fokussieren.“ Bei einer Unterhaltung mit einem anderen Fan erläuterte Lukas, dass er „fortgehen und sich auf andere Dinge konzentrieren musste“.

Bislang gab es von Seiten von Veil Of Maya noch keine offizielle Mitteilung zum Ausstieg von Lukas Magyar. Der aktuelle Stand ist wie gesagt, dass die Gruppe derzeit pausiert. Auf dem Papier sind momentan noch Marc Okubo, Schlagzeuger Sam Appelbaum und Bassist Danny Hauser als Mitglieder mit von der Partie. Der letzte Hinweis auf eine mögliche Reaktivierung der Band kam im Januar 2025 von Okubo, als er postete: „Wenn Veil zurückkommt, wird es die harte Version sein.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Das offizielle Statement zur Band-Pause von Veil Of Maya vom September 2024 liest sich wie folgt: „Wir haben die schwierige Entscheidung getroffen, Veil Of Maya auf Eis zu legen. Und wir werden keine anstehenden Festivals oder Tourneen spielen. Wir entschuldigen uns bei unseren Fans und wissen die Unterstützung von allen über die Jahre zu schätzen. Diese Pause ist notwendig für uns, um unsere Zukunft neu zu bewerten. Wir hoffen, dass ihr das versteht. Wenn sich die Zeit richtig anfühlt, werden wir euch dahingehend informieren, was als Nächstes für Veil Of Maya ansteht, wenn wir zurückkommen. Danke nochmals.“

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.