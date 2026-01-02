Toggle menu

Volbeat: Nebenprojekt Asinhell arbeitet an zweitem Album

Der Volbeat-Ableger Asinhell
Foto: PR, Brittany Bowman. All rights reserved.
von
Der Volbeat-Spin-off Asinhell um Michael Poulsen schraubt an neuen Songs, wie Sänger Marc Grewe ausplaudert.
Volbeat-Mastermind Michael Poulsen hat im Herbst 2023 bekanntlich mit seinem Nebenprojekt Asinhell eine amtliche Death Metal-Scheibe veröffentlicht. Neben dem Dänen sind dabei noch Drummer Morten Toft Hansen (Raunchy) sowie Sänger Marc Grewe (ehemals bei Morgoth am Mikrofon) mit von der Partie. Letzterer hat nun in den Sozialen Medien vermeldet, dass die Band an Liedern für den Nachfolger des Erstlings IMPII HORA werkelt.

Einiges in petto

„Ich wünsche euch allen ein fantastisches Jahr 2026!“, meldet sich Grewe zu Wort. „Ansonsten bin ich sehr dankbar für ein gesundes und positives 2025. Des Weiteren stehen 2026 ein paar wirklich coole Sachen in musikalischer Hinsicht bei allen meinen Bands an. Beginnen wir mit den Aufnahmen mit Insidious Disease, auf die ich mich sehr freue. Das neue Material ballert einfach. Außerdem befinden wir uns auch im Schreibprozess für ein neues Asinhell-Album. Das wird also hoffentlich später im Jahr aufgenommen.

Und ich freue mich ebenfalls darauf, mit Deimos’ Dawn dieses Jahr aufzunehmen und zu spielen. Eine neue Platte von Leper Colony ist bereits aufgenommen und gemischt, selbige erscheint irgendwann später 2026. Es wird ein arbeitsreiches und aufregendes Jahr werden. Wünscht mir Glück. An euch alle: Danke für eure Unterstützung! Bleibt gesund, positiv und denkt immer daran: Wenn man zu alt für Rock’n’Roll ist, ist man es!“

Asinhell waren dadurch entstanden, dass Michael Poulsen beim Komponieren des Volbeat-Albums SERVANT OF THE MIND einige Riffs für ein anderes Projekt beiseitegelegt hatte. „Als wir SERVANT OF THE MIND gemacht haben, haben wir ein Lied namens ‘Becoming’ aufgenommen, das irgendwie ein Tribut an Entombed und meinen guten Freund LG Petrov ist. […] Ein paar Tage, bevor er starb, versuchte er mich anzurufen. Doch ich konnte nicht rangehen, da ich gerade an der Kasse im Supermarkt stand. Später rief er mich in der Nacht an, aber ich gehe nachts niemals ans Telefon. Das Nächste, was ich hörte, war, dass er nicht mehr lebt. Ich war deswegen am Boden zerstört.

Dann haben wir den Volbeat-Song ‘Becoming’ einfach LG gewidmet und dabei dieses tolle Boss-Pedal verwendet, das diesen grässlichen, wunderschönen, schwedischen Death Metal-Sound macht. Das hat mich echt inspiriert. So habe ich meinem Gitarrentechniker gesagt, wenn er das Pedal im Netz auftreibt, würde ich an ein paar Riffs arbeiten. Und am selben Tag kam zufällig als erstes Lied beim morgendlichen Joggen der Entombed-Klassiker ‘Full Of Hell’. Für mich war das ein Ruf von LG. Ich sagte mir: Dieses Mal gehst du verdammt noch mal ran! Tatsächlich wollte ich die Band Full Of Hell nennen. Als ich herausfand, dass es schon eine Band mit diesem Band gibt, habe ich eben Asinhell daraus gemacht.“


Lothar Gerber schreibt freiberuflich unter anderem für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

