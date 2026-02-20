Seit dem Ausstieg von Rob Caggiano ist der Posten des Lead-Gitarristen bei Volbeat vakant. Für das 2025 erschienene Album GOD OF ANGELS TRUST griff die Band deshalb auf Flemming C. Lund zurück, der gemeinsam mit Frontmann Michael Poulsen in dessen Death Metal-Projekt Asinhell spielt. Dieser wird nun, wenig überraschend, der feste Nachfolger von Caggiano.

Volbeat: Neues Bandmitglied bestätigt

„Wir freuen uns sehr, bekanntgeben zu können, dass wir nach dem vergangenen Tourneejahr und natürlich einigen mitreißenden Soli auf GOD OF ANGELS TRUST offiziell Flemming C. Lund als festen Lead-Gitarristen bei Volbeat unter Vertrag genommen haben“, erklärte die Band. „Bereitet Flemming bitte einen herzlichen Empfang an Bord, und wir sehen uns diesen Sommer!“

Im Juni 2023 gab die Band die offizielle Trennung von Lunds Vorgänger Caggiano bekannt. Ein konkreter Grund für dessen Ausstieg wurde nicht kommuniziert. Die verbliebenen Band-Mitglieder wünschten ihrem „Bruder Rob alles Gute für seine Zukunft“. Sie dankten Rob außerdem „für zehn fantastische Jahre“.

Nur einen Tag nach der Trennung von Caggiano äußerte sich Lund zu seiner Entscheidung, das Angebot anzunehmen, Volbeat bei ihren Konzerten 2023 zu begleiten. „Die Katze ist aus dem Sack! Manchmal passieren im Leben unerwartete Dinge, und das hier gehört definitiv dazu: Ich kann nun endlich verkünden, dass ich Rob Caggiano auf der kommenden Sommertournee von Volbeat an der Lead-Gitarre vertreten werde“, schrieb Lund damals. „Als mich Michael Poulsen fragte, ob ich aushelfen wolle, war ich ehrlich gesagt zunächst etwas überwältigt und konnte mir diese Rolle nur schwer vorstellen. Doch nach kurzem Nachdenken und Gesprächen mit meinen engsten Vertrauten wurde mir klar, dass ich unmöglich nein sagen konnte.

Dieser Sommer nimmt also eine etwas unerwartete, aber unglaublich coole Wendung. Ich werde versuchen, jeden Moment zu genießen und die vielen Erfahrungen und Eindrücke aufzusaugen, die mit Sicherheit zu den unvergesslichen Erlebnissen meines Lebens gehören werden.“

