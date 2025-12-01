Die größten, spannendsten, härtesten Tourneen und Konzerte im Dezember 2025 – präsentiert von METAL HAMMER! Alle Live-Termine findet ihr übersichtlich im gedruckten Magazin (inklusive vieler aktueller Ticket-Verlosungen!), auf unserer Website und im METAL HAMMER-Ticketshop.

2025 feiern Böhse Onkelz unglaubliche 45 Jahre Band-Bestehen. Mehr als Grund genug, auf „Hier sind die Onkelz“-Tour durch Deutschland zu kommen.

Callejon + Rising Insane + Akuma Six

Callejon legen in neuer Besetzung los!

Doro live 2025

Metal-Queen Doro Pesch ruft zum Jahresausklang im Dezember nochmals zum Tanz!

In Extremo + Dominum – Rauhnächte Tour 2025

In Extremo kommen im Rahmen ihrer „Rauhnächte Tour 2025“ im Dezember für sechs Termine nach Deutschland. Support sind Dominum.

J.B.O. kommen mit dem neuen Album HAUS OF THE RISING FUN von November 2025 bis März 2026 für jede Menge Konzerte nach Deutschland. METAL HAMMER präsentiert!

Katatonia kommen zusammen mit Evergrey und Klogr auf Europatournee, darunter sieben Deutschlandtermine im November/Dezember.

Subway To Sally: Eisheilige Nacht 2025

Alle Jahre wieder verschönern Subway To Sally die Adventszeit. Die „Eisheilige Nacht“-Tournee 2025 begleiten Schandmaul, Kupfergold und Haggefugg.

