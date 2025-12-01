Toggle menu

Die stärksten Metal-Tourneen im Dezember – präsentiert von METAL HAMMER

Doro
Foto: Birger Treimer. All rights reserved.
von
In Extremo, Böhse Onkelz, Subway To Sally, Doro u.v.a.: Wir empfehlen Metal-Konzerte, -Tourneen und -Festivals im Dezember 2025. Termine und Tickets!
Die größten, spannendsten, härtesten Tourneen und Konzerte im Dezember 2025 – präsentiert von METAL HAMMER! Alle Live-Termine findet ihr übersichtlich im gedruckten Magazin (inklusive vieler aktueller Ticket-Verlosungen!), auf unserer Website und im METAL HAMMER-Ticketshop.

Böhse Onkelz „Hier sind die Onkelz“-Tour  + Smash Into Pieces

2025 feiern Böhse Onkelz unglaubliche 45 Jahre Band-Bestehen. Mehr als Grund genug, auf „Hier sind die Onkelz“-Tour durch Deutschland zu kommen.

>> Termine und Tickets

Böhse Onkelz

Callejon + Rising Insane + Akuma Six

Callejon legen in neuer Besetzung los!

>> Tickets und Tour-Dates

Doro live 2025

Metal-Queen Doro Pesch ruft zum Jahresausklang im Dezember nochmals zum Tanz!

>> alle Termine der Tournee

In Extremo + Dominum – Rauhnächte Tour 2025

In Extremo kommen im Rahmen ihrer „Rauhnächte Tour 2025“ im Dezember für sechs Termine nach Deutschland. Support sind Dominum.

>> Infos, Tickets, Termine

J.B.O. – Tour 2025/2026

J.B.O. kommen mit dem neuen Album HAUS OF THE RISING FUN von November 2025 bis März 2026 für jede Menge Konzerte nach Deutschland. METAL HAMMER präsentiert!

>> alle Termine der Tournee

J.B.O. 2025-2026
J.B.O. Tournee 2025-2026

Katatonia + Evergrey + Klogr

Katatonia kommen zusammen mit Evergrey und Klogr auf Europatournee, darunter sieben Deutschlandtermine im November/Dezember.

>> Tickets und Termine

Subway To Sally: Eisheilige Nacht 2025

Alle Jahre wieder verschönern Subway To Sally die Adventszeit. Die „Eisheilige Nacht“-Tournee 2025 begleiten Schandmaul, Kupfergold und Haggefugg.

>>Tour-Daten und Tickets hier

Subway To Sally
Subway To Sally


Axel Heyder METAL HAMMER
