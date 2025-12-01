Die größten, spannendsten, härtesten Tourneen und Konzerte im Dezember 2025 – präsentiert von METAL HAMMER! Alle Live-Termine findet ihr übersichtlich im gedruckten Magazin (inklusive vieler aktueller Ticket-Verlosungen!), auf unserer Website und im METAL HAMMER-Ticketshop.
Böhse Onkelz „Hier sind die Onkelz“-Tour + Smash Into Pieces
2025 feiern Böhse Onkelz unglaubliche 45 Jahre Band-Bestehen. Mehr als Grund genug, auf „Hier sind die Onkelz“-Tour durch Deutschland zu kommen.
Callejon + Rising Insane + Akuma Six
Callejon legen in neuer Besetzung los!
Doro live 2025
Metal-Queen Doro Pesch ruft zum Jahresausklang im Dezember nochmals zum Tanz!
In Extremo + Dominum – Rauhnächte Tour 2025
In Extremo kommen im Rahmen ihrer „Rauhnächte Tour 2025“ im Dezember für sechs Termine nach Deutschland. Support sind Dominum.
J.B.O. – Tour 2025/2026
J.B.O. kommen mit dem neuen Album HAUS OF THE RISING FUN von November 2025 bis März 2026 für jede Menge Konzerte nach Deutschland. METAL HAMMER präsentiert!
Katatonia + Evergrey + Klogr
Katatonia kommen zusammen mit Evergrey und Klogr auf Europatournee, darunter sieben Deutschlandtermine im November/Dezember.
Subway To Sally: Eisheilige Nacht 2025
Alle Jahre wieder verschönern Subway To Sally die Adventszeit. Die „Eisheilige Nacht“-Tournee 2025 begleiten Schandmaul, Kupfergold und Haggefugg.
