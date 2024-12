Zum Release seiner neuen Solo-EP hat Callejon-Kopf BastiBasti METAL HAMMER exklusiv in seine Kreativzentrale eingeladen. Hautnah gibt er Einblicke in sein Werk.

BastiBasti als bildender Künstler Bastis Stil ist eindeutig: Seine Zeichnungen sind grotesk bis gruselig, Figuren mit langen Gliedmaßen und toten Augen laden in eine Welt ein, in der man eigentlich nicht sein will, in die man sich allerdings bereitwillig entführen lässt. Vielleicht liegt es an der punktuellen Überladenheit, vielleicht an den schweren schwarzen Outlines, die den trippigen Elementen Klarheit bieten, doch so leicht lässt seine Kunst nicht los. „Es ist…