Death Angel schreiben noch an neuem Studioalbum

Death Angel @ Summer Breeze 2022
Death Angel @ Summer Breeze 2022
Foto: Daniela Adelfinger. All rights reserved.
von
Fans von Death Angel müssen sich wohl noch etwas gedulden, bis ein neuer Langspieler erscheint. Immerhin gibt es Single-Veröffentlichungen.
HUMANICIDE liegt inzwischen über sechs Jahre zurück, und es könnte noch ein weiteres Jahr dauern, bis Death Angel umfänglichen Nachschub liefern. Zumindest sind mit ‘Wrath (Bring Fire)’ und ‘Cult Of The Used’ dieses Jahr zwei Singles veröffentlicht worden. Im Gespräch mit That Metal Interview spricht Sänger Mark Osegueda über den aktuellen Stand des neuen Materials.

Was lange währt…?

„Wir haben noch einiges aufgenommen, was wir veröffentlichen werden. Aber im Moment schreiben wir auch am Album. Wir haben noch keine Studiozeit gebucht, um es aufzunehmen. Wir schreiben und machen noch Demos dafür.“ Es wird also noch eine Weile dauern, bis ein neues Album erscheint. Bis dahin sollen jedoch einzelne Songs veröffentlicht werden, und Osegueda versichert: „Ein Album wird aber definitiv in Zukunft kommen, ganz sicher.“

Act III
Auf explizite Nachfrage, wann die Fans mit der nächsten Death Angel-Platte rechnen können, erklärt der Frontmann: „Es wird sicher noch eine Weile dauern, denn wir haben noch einige Tourneen vor uns und müssen noch Songs schreiben und Demos aufnehmen. Ich würde sagen, frühestens Ende 2026.“ Derzeit begehen die Thrash-Metaller das 35. Jubiläum von ACT III mit einer US-Tour. Neben sämtlichen Stücken vom 1990er-Album präsentieren Death Angel auch die neueste Veröffentlichung ‘Cult Of The Used’ live.

Erst kürzlich sprach Gitarrist Rob Cavestany mit Nikki Blakk über die Tournee, die aktuelle Single und den Fortschritt des neuen Albums. „Wir brauchen viel Zeit, um ein komplettes Album angemessen zu produzieren und den ganzen Aufwand zu betreiben, der mit der Veröffentlichung verbunden ist.“ Cavestany gibt zudem an, dass das Meiste schon geschrieben sei.

Überdies seien ‘Wrath (Bring Fire)’ und ‘Cult Of The Used’ von vornherein als nur Singles geplant gewesen. „Sie folgen einer anderen Herangehensweise als das Album, das eine in sich geschlossene Sammlung von Songs ist, die zusammen ein Album ergeben.“ Außerdem hat „das Timing aufgrund von Verpflichtungen und Terminschwierigkeiten einfach nicht gepasst.“


