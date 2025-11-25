Toggle menu

Wacken Holy Night: Live im Stream

Wacken Holy Night
Wacken und Telekom feiern am 11. Dezember die W:O:A Holy Night: Ein Weihnachtsspektakel mit acht Metal-Bands, live aus Wacken im Gratis-Stream.
Am 11. Dezember wird die Weltpremiere der W:O:A Holy Night gefeiert – präsentiert von der Telekom. Zwei Bühnen und acht Bands sorgen für ein unvergessliches Vorweihnachts-Festival.

Von Wacken aus direkt auf eure Bildschirme

Wacken lädt wieder ein – diesmal zur lautesten Weihnachtsfeier des Jahres. Die W:O:A Holy Night verbindet die Energie des Metal mit der Magie der Weihnachtszeit. Am 11. Dezember ab 17 Uhr könnt ihr die Premiere dieses außergewöhnlichen Spektakels live verfolgen – mit Ticket vor Ort in Wacken oder kostenlos im Stream. Verbunden durch Musik, vereint im Livestream auf MagentaTV, den Facebook- und TikTok-Kanälen von MagentaMusik sowie über den TV-Sender #dabeiTV.

Diese Bands sind dabei

Metal-Fans an den Bildschirmen und vor Ort erwartet bei der W:O:A Holy Night ein hochkarätiges Line-up mit den Bands Hämatom, Lord Of The Lost, Heavysaurus und Saltatio Mortis sowie Akustik-Sets von Visions Of Atlantis, Beyond The Black und Fury In The Slaughterhouse. Außerdem wird es einen Überraschungs-Act geben. Zwei atmosphärische, legendäre Spielstätten bilden den Rahmen für die festliche Metal-Premiere: Während der Landgasthof Wacken mit weihnachtlicher Dekoration und Kaminfeuer für eine rustikale Club-Atmosphäre sorgen wird, beeindruckt die Kirche mit großer Akustik und mystisch wirkender Lichtstimmung. Hier wird der Altar zur Bühne, die Riffs zur Liturgie. Begleitet wird das musikalische Programm vor Ort von einem stimmungsvollen Weihnachtsmarkt mit Glühwein, Streetfood und Ständen.

„MagentaMusik steht für Erlebnisse, die Fans wirklich bewegen. Durch attraktive Inhalte möchten wir ihnen emotionale Momente bieten, die sie begeistern und nachhaltig verbinden“, sagt Arnim Butzen, TV-Chef der Telekom. „Bei der W:O:A Holy Night wird durch den Clash zweier hochkultureller Momente eine besondere Magie entstehen. Wir freuen uns darauf, dieses großartige Metal-Spektakel gemeinsam mit unserem langjährigen Partner zu den Fans zu bringen.“

Thomas Jensen, Veranstalter des Wacken Open Air, ist ebenfalls begeistert: „Wir freuen uns auf die Premiere des W:O:A Holy Night, ein neues Weihnachtsevent, an dem unsere gesamte Community digital teilnehmen kann.“  Mitveranstalter Holger Hübner ergänzt: „Acht Acts, zwei atmosphärische Locations und ein einzigartiger Spannungsbogen sorgen für ein vorweihnachtliches Festivalerlebnis, das alle Metalheads, ob digital oder in Person, erreicht – live und unvergesslich. Wir bedanken uns bei unserem Partner Telekom für die Unterstützung und freuen uns, unsere Metal-Weihnachtsparty zu so vielen Fans bringen zu können.“

Exklusive Gewinnchancen auf Tickets

Tickets für die W:O:A Holy Night sind nur über Gewinnspiele beim Wacken Open Air und der Telekom erhältlich. So bietet das Unternehmen seinen Privatkunden im Rahmen der Magenta Black Days ab sofort die Möglichkeit, über Magenta Moments in der MeinMagenta-App exklusive Eintrittskarten zu gewinnen. Teilnahmeschluss ist der 2. Dezember 2025. Zudem verlost auch das Wacken Open Air Karten. Aufgrund der begrenzten Kapazität vor Ort wird es über den Veranstalter keinen freien Ticket-Verkauf geben.


