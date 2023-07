Voivod-Schlagzeuger über Künstliche Intelligenz

Michel „Away“ Langevin, Schlagzeuger bei Voivod, wurde in einem Interview mit The Metal Voice aus Kanada auf Künstliche Intelligenz in der Musik angesprochen. Er sagt dazu: „Ich werde immer versuchen, Technologien für meine Grafiken zu verwenden. Auf KI-Videos bin ich eifersüchtig, weil es bei mir 3.000 Jahre dauern würde, das Rahmen für Rahmen zu machen.“

Angst vor KI-Waffen

Die Kanadier Voivod sind schon seit ihren Anfängen in den Achtzigern für ihr Science Fiction- und Kriegs-Image bekannt. Immer wieder tauchen auf ihren Alben Computer-gesteuerte Tötungsmaschinen auf, die die Menschheit zerstören. Der Schlagzeuger sagt weiter: „Moderne Technologien haben Voivod längst eingeholt… Wer weiß, was als nächstes passiert, am besten ist es, alles jetzt noch genießen, bevor es zu spät ist.“

Kein neues Thema

Anders als vor 40 Jahren müssen Voivod nicht mehr versuchen, die Zukunft vorherzusagen, sie suchen sich lieber eines der vielen aktuellen Themen aus, so der Musiker. Abschließend meint Langevin: “Alles, was ich tun kann, ist, ein glücklicher Kerl zu sein und zu kreieren; Kunst und Musik machen und die Welt bereisen, bevor es zu spät ist.“

Das neue Voivod-Album MORGÖTH TALES wird am 21. Juli veröffentlicht.

