Richie Faulkner sieht Pro und Kontra von Künstlicher Intelligenz

Richie Faulkner mit Judas Priest in der Brose Arena in Bamberg, 02.08.2022

Richie Faulkner von Judas Priest und Elegant Weapons wurde kürzlich in einem Interview für den Podcast ‘Rock Of Nations With Dave & Shane‘ zu den aktuellsten KI-Veröffentlichungen befragt. In seiner Antwort erkennt er sowohl Vor- als auch Nachteile von KI in der Musik an.

KI als Hilfsmittel

Der Musiker sagt: „Das ist eine gute Frage. Ich benutze schon jahrelang Schlagzeug auf meinen Demo-Aufnahmen, aber ich bin kein Schlagzeuger. Ich spiele Keyboard-Trommeln. Für mich ist das fast das gleiche. Ich bin sicher, dass da jemand ein Gegenargument hat, aber wir erschaffen Dinge wie das Schlagzeug zum Beispiel."

Er erklärt weiter: „Ich habe nicht die Zeit investiert, um Paradiddles zu lernen, eine Snare zu stimmen oder ein Schlagzeug mit Mikrofonen auszustatten. Ich kann einfach ein Programm verwenden, um eine Snare zu spielen, die perfekt mikrofoniert und gestimmt ist und die großartig klingt, und so auf einem Demo meine Ideen ausdrücken.“

Den Umgang lernen

Faulkner sieht ein, dass sein Vergleich nicht perfekt ist: „Ist das jetzt dasselbe wie ein KI-Programm? Es ist wahrscheinlich etwas anderes, aber vielleicht laufen die Dinge jetzt einfach so und wir müssen herausfinden, wie wir damit umgehen sollten."

Der Gitarrist ist sich in dem Gespräch etwas unsicher, wie er sich ausdrücken soll. Er sagt: „Ich glaube es gibt Pros und Kontras. Es ist gut, um seine Ideen zu formulieren, wie mit dem Schlagzeug-Programm zum Beispiel, aber es sollte noch einen künstlerischen Wert geben. Oder vielleicht auch nicht, vielleicht interessiert die Leute das nicht mehr. Ich weiß es nicht, das ist die Zeit, in der wir leben.“

Ist das noch Kunst?

Der Elegant Weapons-Gründer verrät, dass er für das Albumcover auch Künstliche Intelligenz und Photoshop verwendet hat, um seine Ideen zu verwirklichen. Er fragt sich: „Ist das legitim? Keine Ahnung, manche Leute würden nein sagen. Ich war nicht auf einer Kunstschule, um das zu lernen, aber so ist es jetzt halt.“

Egal, wie sich die KI jetzt noch entwickelt, eine Sache wird sich für Faulkner nicht ändern: „Ich weiß, dass ich so Musik produzieren werde, wie ich kann, bis ich es nicht mehr kann. Bis wir von den Maschinen überrannt werden, keine Ahnung.“

Richie Faulkner hat im Mai mit seiner Supergroup Elegant Weapons deren Debüt HORNS FOR A HALO veröffentlicht.

