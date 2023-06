Judas Priest: neues Album klingt „fantastisch“

Richie Faulkner und Rob Halford bei der Einführung von Judas Priest in die Rock & Roll Hall Of Fame 2022

Richie Faulkner hat mal wieder in einem Interview über das neue Judas Priest-Album geplaudert. Dabei bestätigte der 43-Jährige zum einen, dass die Aufnahmen dafür abgeschlossen sind. Und zum anderen klinge die Scheibe „fantastisch“. „Wenn ich mich nicht irre, sind wir mit dem Einspielen fertig. Wir müssen es mischen, mastern und dann herstellen lassen. Der Gesang war das Letzte, das wir machen mussten — und Rob ist fertig.“

Künstlerische Steigerung

Darüber hinaus ließ sich der Judas Priest-Gitarrist dazu hinreißen, noch ein paar Worte zum Sound des Werks zu verlieren. „Es klingt fantastisch, großartig. Offensichtlich werde ich das sagen. Aber wenn es nicht toll klingen würde, würden wir uns nicht die Mühe machen. Man muss etwas machen, das besser ist als das letzte Album [FIREPOWER, 2018 — Anm.d.A.]. Wenn es das nicht so wäre, müssten es Judas Priest nicht machen.“

Vor ein paar Wochen referierte Faulkner bereits über die Herausforderung, die diese Platte für Judas Priest darstellt, die im Frühjahr 2024 wieder nach Deutschland auf Tour kommen. Es ging darum, ob Songwriting und Aufnehmen nicht mit jedem neuen Album leichter werde. „Leichter in dem Sinn, dass man irgendwie weiß, was man zu erwarten hat. Aber auf der anderen Seite wird es schwerer. Man muss an das herankommen, was man zuvor gemacht hat. Man muss ein weiteres Album machen — mit besseren Songs und besserer Produktion. Da liegt die Messlatte höher. Besonders, da die letzte Scheibe bei einer Menge Leute auf der ganzen Welt gut ankam. Das Ziel war also: Wie können wir ein Album machen, das besser als jenes ist?“

